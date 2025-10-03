Liga de Quito vs. Barcelona S.C. volverá a tener hinchada visitante para ambos partidos

Encuentro entre Barcelona y Liga de Quito en el estadio Monumental Banco Pichincha que tuvo lugar el 24 de julio de 2025.

Durante la jornada del mediodía del viernes 3 de octubre del 2025, mediante un comunicado oficial, Barcelona S.C. y Liga de Quito dieron a conocer que los enfrentamientos entre ambos clubes volverán a tener hinchada visitante.

En el comunicado se hace una llamado a las hinchadas para que se vivan estos encuentros con alegría, respeto y responsabilidad, demostrando que se puede vivir la fiesta del fútbol en un ambiente seguro y familiar.

Ambos clubes se clasificaron al hexagonal final de la LigaPro. El cuadro de Barcelona finalizó en segundo lugar con 54 puntos, a 10 del líder que es Independiente del Valle, mientras que Liga de Quito acabó tercera con 51 puntos.

Los clubes se verán las caras primero en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el viernes 17 de octubre, a las 20:15, un horario no habitual para el fútbol ecuatoriano. El partido que se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha aún no tiene fecha ni hora designada.

Con esta iniciativa por parte de ambos clubes, se busca traer la emoción a las gradas mientras se disfruta de un buen encuentro futbolístico.