LigaPro anuncia cambios en el control económico a los clubes para el Campeonato 2026

Independiente del Valle venció a Barcelona, en un partido jugado en Chillo Jijón, en la jornada del 21 de diciembre del 2025.

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, compartió, en la jornada del martes 23 de diciembre del 2025, un texto que contienen los principales cambios que implementará el organismo para controlar la alicaída economía de los clubes durante el Campeonato del 2026.

Una de las principales medidas es que el organismo que regula la realización del torneo ecuatoriano, no inscribirá a jugadores, si es que el equipo no aprueba las normas del Control Económico de LigaPro.

"Si un club no cumple con el control económico, LigaPro no inscribirá a un jugador o a un grupo de jugadores. Si sucede eso, el club se quedará con un futbolista con contrato, pero sin la posibilidad de competir", dijo Loor en su comunicado.

¿Qué otros cambios se producirán? LigaPro anunció que habrá un crédito internacional a disposición de los equipos. Sin embargo, el uso de dicho financiamiento tiene normas claras.

Este no podrá ser usado para gasto corriente de los equipos. La intención es que los clubes puedan usarlo en inversión e infraestructura. También puede utilizarse en la cancelación de deudas antiguas que no tienen una fuente directa de pagos.

De acuerdo con LigaPro, se espera que los clubes entren en una terapia económica de al menos dos años, en los que se privilegie la buena salud financiera antes que las inversiones fuertes sin fuente de financiamiento.

En el 2025, El Nacional descendió a la serie B, tras no haber podido solventar una serie de deudas con sus acreedores. Perdió nueve puntos en mesa y por ello tuvo que bajar de categoría.