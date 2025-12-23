¿Quién es Joaquín Papa, el nuevo entrenador uruguayo de Independiente del Valle?

Joaquín Papa fue oficializado como el nuevo director técnico de Independiente del Valle, campeón de la LigaPro, tras la salida de Javier Rabanal. El estratega uruguayo, de 39 años, consiguió un título con Liverpool su exequipo en Uruguay: monarca del torneo Apertura 2025.

El anuncio tuvo una particularidad. “¡Habemus Papa! El humo blanco sale de nuestra casa: el profesor Joaquín Papa asume el mando. Un líder, un guía y, sobre todo, la cabeza de esta gran familia. ¡Bienvenido a Un Club Diferente, profe! Aquí lo recibimos con la ilusión de que estamos en buenas manos", publicó Independiente en sus redes oficiales.

Santiago Morales, gerente de IDV, anticipó el pasado miércoles 17 de diciembre, que el DT “llegará con su cuerpo técnico completo para iniciar la pretemporada el 12 de enero”. Tendrá el reto de enfrentar la Copa Libertadores y defender el título del campeonato ecuatoriano de fútbol.

¿Quién es Papa y cómo es su estilo de juego?

Papa es un entrenador, de 39 años, y se destaca por un estilo de juego ofensivo. En su hoja de vida también se destaca por una formación sólida en juveniles. Ha pasado por clubes como Nacional de Uruguay y el Real Valladolid. Es un técnico con un perfil para apuntalar el plan de Independiente.

El técnico llega con el reciente título del Torneo Apertura 2025 logrado con Liverpool. Su experiencia junto a Paulo Pezzolano, en España, fue clave para su contratación. IDV confía en que su metodología táctica revolucione el rendimiento físico y técnico de todos los jugadores actuales.

El club confía en que el técnico se adaptará rápido al estilo e idea de juego que tiene el club. Después de inclinarse por técnicos de línea europea, ahora la dirigencia apunta a brillar y seguir exportando jugadores.