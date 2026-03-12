Este viernes 13 arranca la cuarta fecha de la LigaPro con equipos que buscan moverse en la tabla

Cuarta fecha de la LigaPro arranca este viernes 13 de marzo

La fecha 4 de la LigaPro se juega entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo del 2026.

La jornada llega con partidos clave que moverán la tabla de posiciones con un Independiente del Valle como líder del torneo por el momento con 9 unidades.

Barcelona, regresa motivado al torneo local tras vencer en Río de Janeiro al campeón de la Copa Libertadores 2024, el Boatfogo y dejarlo fuera del torneo continental.

Horarios de la Fecha 4

El viernes 13 de marzo se jugarán los siguientes encuentros:

Técnico Universitario vs. Libertad FC (16:30)

Deportivo Cuenca vs. Leones (19:00)

El sábado 14 de marzo:

Independiente del Valle vs. Aucas (14:00)

Delfín vs. Manta (16:30)

Liga de Quito vs. Universidad Católica (19:00)

El domingo 15 de marzo