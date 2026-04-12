Luca, en Emelec, y Matías, en el Cuenca, la huella del exgolero Javier Klimowicz en Ecuador

El apellido Klimowicz está vigente en el fútbol ecuatoriano. Luca, en Emelec, y Matías, en el Deportivo Cuenca, son dos nombres que han comenzado a brillar con luz propia en sus carreras y sueñan con llegar a lograr títulos. En la temporada 2026 quieren marcar la mayor cantidad de goles.

Luca Klimowicz volvió en Ecuador. En el 2024 vistió la camiseta del Imbabura en el torneo nacional. Fue una de las figuras, pero el club descendió a la Serie B. Con el conjunto gardenio, Klimowicz jugó 15 y anotó seis goles.

Con el Imbabura marcó goles a Barcelona, Cumbayá, Liga de Quito, El Nacional y al propio Emelec. Fue la primera vez que se lució como hijo de Javier Klimowicz, exfutbolista -argentino nacionalizado ecuatoriano- del ‘Bombillo’ y de la Selección de Ecuador.

Una foto de Javier Klimowizc Tomado de redes sociales

En la séptima fecha del campeonato coincidió en la cancha on su hermano Matías Klimowicz, quien anotó un tanto del Deportivo Cuenca en la victoria morlaca en el estadio Capwell en Guayaquil.

Matías ya estuvo en la Selección de Ecuador. Llegó tras destacarse en las inferiores de Instituto de Córdoba (Arg). Nació en Cuenca cuando su padre jugaba allí. Sueña con debutar en la primera de Instituto; Javier Klimowicz fue arquero en Instituto y tuvo un gran paso por el fútbol ecuatoriano.

Aquí en Ecuador nació uno de sus hijos, Matías, el 24 de marzo del 2007 en Cuenca. “Nací en Cuenca, ese año mi papá estaba jugando sus últimas temporadas ahí Deportivo Cuenca, campeón en 2004) y en el 2009 se fue para Emelec.