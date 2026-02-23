Emelec anuncia la contratación de refuerzos con la llegada de la nueva dirigencia al frente

Emelec anunció la contratación del delantero argentino Luca Klimowicz a sus filas para la temporada 2026. El club dio a conocer su llegada a través de las redes sociales y ya bajo la administración de José David Jiménez.

“Bienvenido al ‘Bombillo’, Luca. El delantero argentino Luca Klimowicz, de 21 años, se incorpora a Emelec, procedente de Instituto de Córdoba, para fortalecer nuestro frente en ataque en esta temporada. Potencia, movilidad y carácter para potenciar nuestro ataque“, expresó la escuadra.

Klimowicz llega a Emelec con la experiencia previa durante en los últimos años. En la Superliga Argentina, según cifras oficiales, jugó 2 partidos con Instituto de Córdoba. Con el cuadro albirrojo, a su vez, sumó 24 partidos y anotó 2 goles en el equipo absoluto desde su retorno en 2025.

Klimowicz tuvo un paso en Ecuador. A mediados de la temporada 2024, este fue refuerzo de Imbabura en el torneo nacional y se convirtió en una de las figuras, pero el club descendió a la Serie B. Allí ya mostró sus cualidades como goleador y un jugador referente de área.

Klimowicz llegó a disputar 15 partidos. En ellos, el futbolista argentino logró acumular seis anotaciones ante Barcelona, Cumbayá, Liga de Quito, El Nacional y su nuevo equipo Emelec.

El ariete es hijo de Javier Klimowicz, exfutbolista -argentino nacionalizado ecuatoriano- del ‘Bombillo’ y de la Selección de Ecuador. A su vez, coincidirá en el torneo con su hermano Matías Klimowicz, quien jugará en Deportivo Cuenca.