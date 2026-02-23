Emelec anuncia la contratación de refuerzos con la llegada de la nueva dirigencia al frente
Con José David Jiménez como presidente de Emelec, el club trabaja en el levantamiento de sanciones y en la contratación de refuerzos.
Afiche de Luca Klimowicz en su presentación en Emelec. •
X: @CSEmelec
Compartir
Actualizada:
23 feb 2026 - 20:44
Emelec anunció la contratación del delantero argentino Luca Klimowicz a sus filas para la temporada 2026. El club dio a conocer su llegada a través de las redes sociales y ya bajo la administración de José David Jiménez.
“Bienvenido al ‘Bombillo’, Luca. El delantero argentino Luca Klimowicz, de 21 años, se incorpora a Emelec, procedente de Instituto de Córdoba, para fortalecer nuestro frente en ataque en esta temporada. Potencia, movilidad y carácter para potenciar nuestro ataque“, expresó la escuadra.
Klimowicz llega a Emelec con la experiencia previa durante en los últimos años. En la Superliga Argentina, según cifras oficiales, jugó 2 partidos con Instituto de Córdoba. Con el cuadro albirrojo, a su vez, sumó 24 partidos y anotó 2 goles en el equipo absoluto desde su retorno en 2025.
Klimowicz tuvo un paso en Ecuador. A mediados de la temporada 2024, este fue refuerzo de Imbabura en el torneo nacional y se convirtió en una de las figuras, pero el club descendió a la Serie B. Allí ya mostró sus cualidades como goleador y un jugador referente de área.
Klimowicz llegó a disputar 15 partidos. En ellos, el futbolista argentino logró acumular seis anotaciones ante Barcelona, Cumbayá, Liga de Quito, El Nacional y su nuevo equipo Emelec.
El ariete es hijo de Javier Klimowicz, exfutbolista -argentino nacionalizado ecuatoriano- del ‘Bombillo’ y de la Selección de Ecuador. A su vez, coincidirá en el torneo con su hermano Matías Klimowicz, quien jugará en Deportivo Cuenca.
Compartir