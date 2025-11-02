El técnico Guillermo Sanguinetti llevó a Macará a pelear por un cupo a la Copa Sudamericana

Guillermo Sanguinetti, entrenador de Macará, llegó en abril del 2025 a Ambato. La misión del uruguayo era convertir a los celestes en protagonistas en este 2025, pero tuvo dificultades. No contar con una plantilla competitiva lo tuvo en zona de peligro y alcanzó a salir de la zona del descenso.

Es la cuarta vez que el entrenador charrúa dirige en Ecuador. En 2016 fue contratado por River Ecuador que ahora se llama Guayaquil City y disputó 33 encuentros. Luego pasó a Delfín y por último estuvo en Deportivo Cuenca.

La mejor campaña de Sanguinetti fue en el cuadro cetáceo, en el 2017, con el que ganó la primera etapa del certamen nacional. Sin embargo, no logró alcanzar el título tras perder la final ante Emelec en diciembre de ese año.

Nicolás Sanguinetti, el hijo del estratega y asistente técnico, fue clave en la continuidad del estratega. En agosto hubo una mala racha de partidos y el grito de la hinchada era que se vaya el cuerpo técnico.

La familia Salazar, con Jorge como presidente, decidió confiar en el entrenador a pesar de las críticas. "Confiamos en su trabajo y de Nicolás. Es un entrenador que siempre apostó por jugadores de nuestra cantera. Fue clave que encuentre el equipo y la idea de juego en el momento justo", dice el presidente.

Los futbolistas tungurahuenses Mateo Viera, de Píllaro, y Martín Tello, de Ambato, comenzaron a sumar minutos con Sanguinetti. Han sido los jugadores más destacados de Macará en esta segunda rueda de la primera etapa de la Liga Pro 2025 y a pesar de los malos momentos futbolísticos que vivió el club.

Martín Tello ha estado en Macará desde la categoría Sub 11 y es hincha confeso del club, mientras que Viera ha jugado con la camiseta celeste desde que tenía 13 años.