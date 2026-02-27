Las calles de Quito se pintarán de blanco con la Megacaravana de LDU el domingo 1 de marzo

Por otro año más se vivirá la Megacaravana de Liga de Quito

Las calles del norte de Quito se pintarán de blanco este domingo 1 de marzo del 2026. Liga de Quito tendrá una nueva edición de su tradicional Megacaravana. Este evento que se realiza cada año reúne a miles de seguidores albos para acompañar al equipo en el primer partido de local de la temporada.

Según los organizadores, esta será la edición 19. Se espera vivir una fiesta como local en el partido que se jugará desde las 12:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en un horario añorado por los hinchas.

Se tiene previsto la participación de chivas gratuitas disponibles en varios puntos de la ciudad para facilitar el traslado de los hinchas hasta el estadio, convirtiendo la actividad en una gran fiesta popular para los seguidores liguistas.

“Tenemos tres chivas en los puntos de encuentro para la Megacaravana, que los hinchas disfruten de este evento tradicional” dijo Carlos Andrés Flores, gerente de SuperTicket, sobre el evento, en La Red Ecuador.

Desde cada punto, los vehículos adornados con los colores y bandera del club recorrerán las principales avenidas de Quito hasta llegar al estadio Rodrigo Paz Delgado, en una demostración de apoyo masivo al equipo.

Respecto de las entradas al partido, Flores agregó que “la venta se realiza de forma digital o en la isla de SuperTicket. La general cuesta 9, la tribuna oriental 12, la tribuna occidental 15 y los palcos 22. Hasta ahora llevamos unas 5.500 entradas vendidas y esperamos un lindo público para el domingo”

Los aficionados que deseen participar de la caravana podrán reunirse en los siguientes puntos antes de dirigirse al estadio:

Tribuna del sur: 07:30

Plaza de la Indoamérica: 08:00

Bulevar de los Shyris: 08:30