La mala campaña de Felipe Caicedo en Barcelona marca el final de su exitosa carrera

Felipe Caicedo jugó una temporada en el club del cual es hincha.

Felipe Caicedo está cerca del retiro como futbolista profesional. El jugador, de 37 años, anunció que está pensando seriamente en la posibilidad de retirarse del fútbol activo, tras una larga carrera, desarrollada principalmente en el exterior.

Caicedo jugó la temporada 2025 en Barcelona, el club del cual es hincha y socio. No pudo destacar. Las continuas lesiones y el largo tiempo de inactividad -estuvo parado desde mayo del 2024 hasta enero del 2025- minaron sus opciones.

'Felipao', mundialista con Ecuador en la Copa del 2014 en Brasil, apenas estuvo en 20 partidos del Campeonato ecuatoriano. Anotó solo tres tantos. En promedio solo sumó 637 minutos en el torneo, casi una media hora por partido.

Una de las últimas situaciones que complicaron la situación del futbolista en el equipo fue el asesinato de su compañero Mario Pineida. El hecho ocurrió el 17 de diciembre del 2025, en un ataque armado, en Guayaquil.

Caicedo, quien jugó en equipos como Manchester City, Sporting Lisboa, Lokomotiv de Rusia, no pudo demostrar toda su capacidad y talento en el equipo amarillo. Se cierra un ciclo de 20 años de exitosa carrera.