El Nacional presentó un socio estratégico para tratar de solucionar sus líos económicos

El Nacional presentó este miércoles 24 de diciembre del 2025 a un socio estretégico. La directiva confirmó a NEF (Naniecheandia Financial SL) como su nuevo socio estratégico. Esta alianza apunta a fortalecer el proyecto institucional de la entidad a largo plazo, tras su descenso administrativo a la Serie B.

La alianzas fue anunciada en conferencia de prensa. Allí participó Oswaldo Paredes, actual integrante de NEF, quien cuenta con amplia experiencia en el fútbol ecuatoriano tras desempeñarse como gerente de Universidad Católica.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de NEF, se trata de una organización dedicada a impulsar el crecimiento y la expansión internacional de empresas ecuatorianas. La compañía es liderada por Xiomara Contreras.

"Vamos a sustentar el proyecto sobre aspectos estratégicos y fundamentales. El primero es una reestructuración financiera real y una negociación integral de los pasivos. Esto significa que asumiremos, como inversión, todos los pasivos que actualmente tiene el club", dijo Paredes.

"La semana pasada, como empresa, asumimos el costo de los valores que se encontraban pendientes en la FEF. En estos días también asumiremos el pago de la totalidad del mes de diciembre, como una muestra clara de nuestra intención y de nuestro compromiso", explicó.

La sociedad tendrá una duración de largo plazo. El principal objetivo de NEF será convertir a El Nacional en un semillero de talentos, con énfasis en la formación y proyección de futbolistas para su exportación al fútbol internacional.

Asimismo, la dirigencia espera que, con este acuerdo, los problemas económicos del club queden atrás y se pueda consolidar un nuevo proyecto deportivo. Con esta alianza, el objetivo inmediato de los Puros Criollos será lograr el ascenso a la serie de privilegio en 2026, luego de su descenso provocado por el incumplimiento en el pago oportuno de deudas institucionales.