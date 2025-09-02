Manta despidió al entrenador Efrén Mera por los malos resultados en la Liga Pro

Efrén Mera fue despedido por la dirigencia del Manta Fútbol Club. El equipo manabita está en la zona del descenso en la Liga Pro.

Efrén Mera fue despedido del Manta, equipo de la Primera A del Campeonato ecuatoriano. El equipo manabita informó su decisión en la mañana del 2 de septiembre del 2025, a través de sus redes sociales.

"El Manta informa que Efrén Mera deja de ser el técnico de nuestro primer equipo. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su tiempo al frente del equipo", informó la institución.

En su comunicado, Manta recordó que bajo el liderazgo de Mera, el equipo logró el cuarto ascenso a Primera, a finales de la temporada 2024. "Su pasión y entrega han sido fundamentales para el desarrollo y el crecimiento del club".

Manta está en zona de descenso. Ocupa el puesto 13 con 25 puntos, los mismos que el Técnico Universitario, que está en el lugar 14 . Tiene un punto más que Vinotinto y dos más que el último, Mushuc Runa.