Los 5 jugadores de Ecuador que tienen tarjeta amarilla y podrían no jugar contra Argentina
Ecuador visita el jueves 3 de septiembre del 2025 ante Paraguay, en Asunción. Estos futbolistas tienen amarilla y juegan condicionados.
Gonzalo Plata (19) tiene una tarjeta amarilla desde la fecha 14. El ofensivo del Flamengo es uno de los fijos en las convocatorias del entrenador de la Tricolor, Sebastián Beccacece.
Actualizada:
01 sep 2025 - 16:41
¿Cuándo juega Ecuador? La Tricolor afronta las dos últimas jornadas de Eliminatorias sudamericanas. El jueves 4 de septiembre del 2025, el equipo nacional visitará a Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco. Luego, el martes 9 de septiembre, chocará contra Argentina, en el estadio Banco Pichincha.
Para el juego ante Paraguay, la Selección tiene a cinco jugadores con una tarjeta amarilla. Si reciben una nueva amonestación, en el duelo en el Defensores del Chaco, se perderán automáticamente el partido con los campeones del mundo.
Moisés Caicedo, uno de los símbolos y referentes del equipo, es uno de los amonestados. El volante del Chelsea miró la cartulina amarilla, en el partido de la Tricolor en Barranquilla, el 19 de noviembre del 2024.
Joel Ordóñez y Gonzalo Plata también están condicionados por una amarilla. El defensa del fútbol belga y el ofensivo del Flamengo, recibieron una cartulina, en el partido ante Chile, por la fecha 14 del torneo.
Kendry Páez, del Racing de Estrasburgo, fue amonestado en la fecha 8, en el encuentro ante Perú. Además, John Mercado, quien vio la tarjeta preventiva en el partido ante Venezuela, por la fecha 13.
