Michael Estrada, el goleador que busca más continuidad con la camiseta de Liga de Quito

Michael Estrada celebra su gol ante Sao Paulo, en el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El cuadro albo lleva una ventaja de 2-0 para el juego de vuelta.

Llevaba siete minutos en la cancha y anotó el gol definitivo. Michael Estrada sabía que el partido contra Sao Paulo terminaba. Liga de Quito necesitaba un gol tranquilizador. Él mismo precisaba un gol para recuperar la confianza.

Estrada entró al minuto 71. En la consideración del técnico de los albos, Tiago Nunes, es el tercer delantero del equipo, por detrás de Jeison Medina y del siempre entusiasta Alejandro Cabeza. Pero cuando Estrada entra a la cambia siempre resuelve.

El ariete definió con precisión en el arco de Rafael. Liga recuperó el esférico en los tres cuartos de cancha y armó una jugada veloz, que Estrada convirtió. Fue su primer tanto en la Copa, el noveno en la temporada.

La 'U' venció 2-0 a Sao Paulo, con los tantos de Bryan Ramírez y de Estrada. El delantero, que tiene pocas oportunidades de mostrarse, reemplazó a Cabeza, que a su vez ingresó para suplir a Medina.

En Liga de Quito, Estrada es visto como un talento que, cuando se enchufa, es imparable. Uno de los mayores defensores de su talento es Eduardo Álvarez, el presidente de la Comisión de Fútbol del equipo.

El directivo motiva continuamente al futbolista y siente que debe volver a ser importante para el equipo. El gol ante Sao Paulo fue una inyección de optimismo para que pueda potenciar su talento.

Liga se enfrenta el domingo 21 de septiembre del 2025 a Universidad Católica. El juego es una oportunidad para que Estrada sea titular. En el año solo estuvo desde el inicio del juego en 11 de los 23 partidos que actuó. Pese a su poca presencia ha sido efectivo: marcó ocho goles y propició dos asistencias.