LigaPro anuncia suspensión y reprogramación del partido entre Universidad Católica y Emelec

La LigaPro informó este jueves 19 de febrero que el partido entre Universidad Católica y Emelec ha sido suspendido y anuncia que será reprogramado. A través del comunicado, la organización del fútbol ecuatoriano detalló que es por un tema de seguridad y por recomendación de las autoridades.

Según el documento, la decisión responde a una causa de fuerza mayor relacionada con temas de seguridad y se adopta en atención a las comunicaciones emitidas por las autoridades competentes. El compromiso estaba previsto para disputarse el sábado 21 de febrero de 2026 en Quito.

La organización informó que la nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente por la Dirección de Competiciones, conforme a la normativa vigente.

Esta medida impacta directamente en la planificación deportiva de ambos clubes, que deberán ajustar su calendario en medio del arranque del campeonato. En las próximas horas se espera mayor información respecto a la reprogramación y posibles cambios logísticos para el desarrollo del compromiso.

El anuncio se da en un contexto en el que la seguridad ha tomado un rol protagónico en la organización de eventos deportivos a nivel nacional.