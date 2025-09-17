Duro castigo para el estadio Capwell de Emelec por violencia en el Clásico del Astillero

En el estadio George Capwell, Emelec y Barcelona en el tradicional Clásico del Astillero se registraron incidentes.

La Comisión Disciplinaria de Liga Pro publicó este miércoles 17 de septiembre del 2025 la resolución sobre los incidentes ocurridos en el estadio George Capwell durante el Clásico del Astillero jugado ante Barcelona, por la Fecha 28.

La 'Caldera del Capwell' fue sancionado con cuatro partidos de suspensión que deberán jugar a puertas cerradas, además de dos encuentros adicionales sin público únicamente en la localidad de la general Quito, donde se originaron los problemas y hubo el lanzamiento de botellas.

Por todos los incidentes registrados durante el partido y la falta de control también el club sancionado con una multa económica de 30 000 dólares. La fuerte sanción será notificada a la LigaPro y se aplicará de manera inmediata en la siguiente fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Con la derrota ante Barcelona (4-0), los azules quedaron distantes de los primeros seis lugares para clasificar al primer hexagonal que peleará por el título y los cupos a los torneos internacionales del 2026.