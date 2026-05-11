¡EN VIVO! Mushuc Runa vs. Liga de Quito por el cierre de la fecha 13 del campeonato LigaPro

Ricardo Adé, de Liga de Quito, celebra su gol ante Manta FC, junto a Jesús Pretell, en la jornada del sábado 21 de marzo de 2026.

El enfrentamiento entre Mushuc Runa y Liga de Quito, programado para este lunes 11 de mayo de 2026 a las 19:00, cierra la fecha 13 de la LigaPro en el estadio Indoamérica Bellavista de Ambato. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos para escalar en la tabla media. El juego será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

El 'Ponchito' se ubica en la décima posición con 16 unidades tras su reciente caída ante Delfín, mientras que el conjunto albo ocupa el noveno lugar con 17 puntos. Este duelo es crucial para las aspiraciones de ambos, especialmente para los dirigidos por Tiago Nunes, quienes buscan redimirse tras una racha irregular tanto en el torneo local como en la arena internacional.

Para este compromiso, Liga de Quito presenta una baja sensible tras confirmarse la ausencia por lesión del extremo Janner Corozo, lo que obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes en su esquema ofensivo.

Por su parte, Mushuc Runa confía en su fortaleza como local en Tungurahua y en la capacidad goleadora de Ronie Carrillo para romper la defensa capitalina. El partido promete ser una batalla táctica de alta intensidad, donde la altura de Ambato y la necesidad de victorias marcarán el ritmo de un cierre de jornada determinante para el futuro inmediato de ambas instituciones en la temporada.