Independiente del Valle anuncia a Djorkaef Reasco como su ariete con un divertido video

El campeón de la temporada 2025, Independiente del Valle se refuerza para la próxima temporada. El cuadro negriazul anunció en la jornada del 23 de diciembre del 2025, la contratación de Djorkaef Reasco como su nuevo ariete.

En la misma jornada, el equipo anunció la contratación de Joaquín Papa como su nuevo entrenador. Él reemplazará a Javier Rabanal, el técnico español que consiguió la corona, pero que se fue al Universitario de Deportes.

Independiente del Valle presentó a Reasco con un video emotivo con la narración del periodista argentino de ESPN, Miguel Simon. En el video también aparece Mell Reasco, la tenista profesional, hermana del jugador.

Durante el video, con la narración de Simon, se establece un paralelismo entre el fútbol y el tenis y como los dos hermanos siempre hablan en casa de la necesidad de competir y ganar.

"En casa no se pregunta quién se entrenó más, sino quién ganó hoy", se escucha en parte del relato, mientras se miran las manos de Mell con la raqueta y los zapatos de Djorkaeff caminando por los accesos al estadio del IDV.

Reasco marcó 17 goles en la temporada 2025, con la camiseta de El Nacional. Ahora, quiere mantener el ritmo en IDV para volver a la Selección.