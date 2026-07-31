El Nacional logra la primera victoria del año en la Serie B tras vencer a 22 de Julio FC

El Nacional logró una victoria como visitante al imponerse por 3-1 frente a 22 de Julio FC en el encuentro disputado por la fecha 19 de la LigaPro Serie B. Fue la primera victoria del año. El conjunto militar saltó al campo con la firme intención de dominar las acciones desde el silbatazo inicial, mostrando solvencia táctica y un juego colectivo fluido que le permitió generar las ocasiones más claras de gol.

Durante la primera mitad, el trámite del partido se mantuvo disputado en el sector medio de la cancha, con un rival que intentó cerrar los espacios y neutralizar las arremetidas del ataque visitante. Sin embargo, la paciencia y la contundencia de El Nacional marcaron la diferencia en el complemento, momento en el que lograron capitalizar sus aproximaciones para romper el empate y tomar la delantera en el marcador.

Los goles llegaron tras combinaciones efectivas en la última línea y un certero aprovechamiento de las acciones a balón parado, consolidando una superioridad que el cuadro local no logró contrarrestar. Aunque 22 de Julio FC logró descontar en el tramo final del cotejo, la solidez defensiva y la madurez de los dirigidos por el cuerpo técnico militar aseguraron el resultado sin contratiempos hasta el final.