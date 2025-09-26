¿Qué dijeron los medios brasileños tras la derrota de Sao Paulo ante Liga de Quito

Jeison Medina y Gabriel Villamil celebran el gol de Liga de Quito ante Sao Paulo, en el partido jugado el jueves 25 de septiembre del 2025.

Liga Deportiva Universitaria hace historia al avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El cuadro azucena vuelve a esta instancia, 17 años después. La última vez en semifinales fue en la Copa del 2008, cuando logró el título.

Los albos sometieron a Sao Paulo, en los cuartos de final. El cuadro paulista perdió la llave con un global de 3-0. El viernes 26 de septiembre, la prensa brasileña cuestionó la eliminación de Sao Paulo y señaló varios errores.

"Sao Paulo se desesperó, jugó desorganizado y a toda prisa. Falló en todos sus intentos", reseñó O'Globo. En cambio, Folha de Sao Paulo destacó que LDU ya eliminó previamente a otro rival brasileño: el campeón vigente Botafogo.

Fernando Cornejo, de Liga de Quito, maneja el esférico ante la marca de Emiliano Rigoni de Sao Paulo, en el partido jugado el 25 de septiembre. AFP

O'Globo recuerda que Sao Paulo ha tenido un mal año, que ha incluido una reorganización institucional y la venta de jugadores promesas, que se fueron temprano del equipo. Según el medio, una clasificación a semifinales de la Copa era un objetivo accesible, que no se alcanzó.

¿Cuándo jugará Liga de Quito contra Palmeiras las semifinales de la Copa? La serie se desarrollará el 22 y 29 de octubre. Los universitarios primero serán locales en Quito ante el 'Verdao' y luego rematarán la llave en Brasil.