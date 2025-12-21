Orense remontó el marcador, venció a Libertad y será Ecuador 1 en la Copa Sudamericana
El cuadro machaleño perdía 2-0, pero se impuso 3-2 ante Libertad. Un intenso partido transmitido por Teleamazonas.
Orense y Liga de Loja jugaron un partido intenso en Machala.
21 dic 2025 - 18:42
Orense derrotó por 3-2 a Libertad, en un juego intenso que usted pudo disfrutar en la cancha de Teleamazonas. El cuadro machaleño se impuso con goles de Béder Caicedo, Diego Armas y Bryan Viñán. Eber Caicedo y Ronny Biojó marcaron para el equipo de Libertad.
Con la victoria, el Orense terminó en quinto lugar en la tabla de posiciones con 58 puntos, dos más que Libertad. Se clasificó a la fase inicial de la Copa Sudamericana como Ecuador 1 y se medirá con Macará como local. En tanto, Libertad será visitante ante Deportivo Cuenca, en la Copa.
21/12/2025
18:30
90+5 GOL de Orense: Viñán pone el 3-2
En los minutos de adición, Bryan Viñán pone el tercer tanto. Remontó el Orense para celebrar la victoria,
21/12/2025
18:11
72' GOL de Orense: Diego Armas iguala el juego
El volante aprovecha un rebote para igualar el partido. Emocionante partido en el estadio de Machala.
21/12/2025
17:56
60' Agustín Herrera falló un penal para Orense
El delantero desperdició un lanzamiento: el golero de Liga de Loja, Jostin Mina, intuyó el remate y lo desvió.
21/12/2025
17:50
53' GOL de Orense: Béder Caicedo descuenta
El lateral de Orense pone el 2-1 en el marcador. Emociones de principio a fin en el estadio 9 de Mayo.
21/12/2025
17:18
45' GOL de Libertad: Ronny Biojó pone el 2-0
El futbolista de Libertad anotó un golazo en una rápida transición de defensa a ataque. Libertad ya se pone 2-0 en el marcador.
21/12/2025
17:12
35' GOL de Libertad: Eber Caicedo
El delantero se desmarcó y marca a los 35 minutos el primer tanto. Presionaba el equipo lojano y consigue el 1-0.
21/12/2025
17:06
34' Nuevamente Ayoví genera peligro
El delantero entró en el área de Orense, pero Rolando Silva volvió a salvar las acciones.
21/12/2025
16:57
24' Wilter Ayoví generó peligro para Libertad
El delantero se desmarcó y remató en el arco de Rolando Silva. Gran reacción del guardameta del Orense.
21/12/2025
16:50
17' Bruno Caicedo desperdida una opción clara
El delantero de Orense se pierda la opción más clara de anotar en el arco de Libertad. Su disparo salió desviado.
21/12/2025
16:48
16' Un remate de los locales casi termina en gol
Un disparo de Orense casi vence al guardameta Jostin Mina, de Libertad. Mete peligro el cuadro de Raúl Antuña.
21/12/2025
16:42
10' Orense tiene la iniciativa; Libertad espera
El cuadro machaleño busca abrir el mercado. Agustín Herrera es el más movedizo de cara al arco de los lojanos.
21/12/2025
16:32
00' Comienza el partido en Machala
El balón ya se mueve en el estadio 9 de Mayo. Orense y Libertad ya juegan en la calurosa Machala
Orense presenta la siguiente alineación:
Libertad juega con: Jostin Mina; Ronny Biojó, Kevin Becerra, Alan García, Orlín Quiñónez, Frangoy Zambrano; Jean Humanante, Carlos Arboleda, Yerlin Quiñónez; Wilter Ayoví y Eber Caicedo.
