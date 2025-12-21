Orense remontó el marcador, venció a Libertad y será Ecuador 1 en la Copa Sudamericana

Orense y Liga de Loja jugaron un partido intenso en Machala.

Orense derrotó por 3-2 a Libertad, en un juego intenso que usted pudo disfrutar en la cancha de Teleamazonas. El cuadro machaleño se impuso con goles de Béder Caicedo, Diego Armas y Bryan Viñán. Eber Caicedo y Ronny Biojó marcaron para el equipo de Libertad.

Con la victoria, el Orense terminó en quinto lugar en la tabla de posiciones con 58 puntos, dos más que Libertad. Se clasificó a la fase inicial de la Copa Sudamericana como Ecuador 1 y se medirá con Macará como local. En tanto, Libertad será visitante ante Deportivo Cuenca, en la Copa.

90+5 GOL de Orense: Viñán pone el 3-2 En los minutos de adición, Bryan Viñán pone el tercer tanto. Remontó el Orense para celebrar la victoria,

72' GOL de Orense: Diego Armas iguala el juego El volante aprovecha un rebote para igualar el partido. Emocionante partido en el estadio de Machala.

60' Agustín Herrera falló un penal para Orense El delantero desperdició un lanzamiento: el golero de Liga de Loja, Jostin Mina, intuyó el remate y lo desvió.

53' GOL de Orense: Béder Caicedo descuenta El lateral de Orense pone el 2-1 en el marcador. Emociones de principio a fin en el estadio 9 de Mayo.

45' GOL de Libertad: Ronny Biojó pone el 2-0 El futbolista de Libertad anotó un golazo en una rápida transición de defensa a ataque. Libertad ya se pone 2-0 en el marcador.

35' GOL de Libertad: Eber Caicedo El delantero se desmarcó y marca a los 35 minutos el primer tanto. Presionaba el equipo lojano y consigue el 1-0.

34' Nuevamente Ayoví genera peligro El delantero entró en el área de Orense, pero Rolando Silva volvió a salvar las acciones.

24' Wilter Ayoví generó peligro para Libertad El delantero se desmarcó y remató en el arco de Rolando Silva. Gran reacción del guardameta del Orense.

17' Bruno Caicedo desperdida una opción clara El delantero de Orense se pierda la opción más clara de anotar en el arco de Libertad. Su disparo salió desviado.

16' Un remate de los locales casi termina en gol Un disparo de Orense casi vence al guardameta Jostin Mina, de Libertad. Mete peligro el cuadro de Raúl Antuña.

10' Orense tiene la iniciativa; Libertad espera El cuadro machaleño busca abrir el mercado. Agustín Herrera es el más movedizo de cara al arco de los lojanos.

00' Comienza el partido en Machala El balón ya se mueve en el estadio 9 de Mayo. Orense y Libertad ya juegan en la calurosa Machala

Orense presenta la siguiente alineación:

Libertad juega con: Jostin Mina; Ronny Biojó, Kevin Becerra, Alan García, Orlín Quiñónez, Frangoy Zambrano; Jean Humanante, Carlos Arboleda, Yerlin Quiñónez; Wilter Ayoví y Eber Caicedo.