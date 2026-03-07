Escalofriante lesión del jugador Jean Pierre Arroyo, de IDV, en el partido ante Mushuc Runa

La escena da la vuelta al mundo. Al minuto 63, el defensa argentino Brian Negro, de Mushuc Runa, fue expulsado por una brusca barrida que causó una fractura al atacante del Independiente Jean Pierre Arroyo. Fue una acción rápida y que desató una pelea por la gravedad de la jugada que lesionó a Arroyo.

El volante de los Rayados fue protagonista de una escena escalofriante. Sufrió la fractura expuesta de tibia y peroné tras una entrada desleal de Brian Negro, quien luego vio la tarjeta roja. Fueron minutos de mucha tensión y que casi termina en pelea. Fueron expulsados Cristopher Angulo, de Mushuc Runa, y Jordy Alcívar, del cuadro del Valle, al minuto 70.

La acción empañó la fiesta de los rayados. El Independiente del Valle ganó 3-1 al Mushuc Runa y sostuvo el liderato en la liga profesional ecuatoriana.

El argentino Matías Perelló, Emerson Pata y el juvenil Juan Román Angulo convirtieron los goles del triunfo del cuadro del Valle, en su afán de retener el título local que ganó el año pasado. El tanto del descuento del Mushuc Runa fue de Elvis Velasco.