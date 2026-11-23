Aucas y Liga de Quito se enfrentaron en la fecha 7 del Campeonato Nacional Ecuatoriano.

Catorce goles se marcaron durante la fecha 7 de la LigaPro que concluyó el domingo 22 de noviembre de 2026 con la victoria 1-0 de Aucas ante Liga de Quito.

Esta victoria le permitió a Aucas sumar 57 puntos y ascender al tercer lugar de la tabla de posiciones, que está liderada por Independiente del Valle y Macará en el primer y segundo lugar, respectivamente.

Pese a la derrota de los rayados del Valle, se quedaron con 80 puntos y el equipo ambateño, por su parte, sumó 70 unidades.

Aunque el Campeonato Nacional Ecuatoriano no ha terminado, IDV y Macará ya fueron premiados como campeón y vicecampeón, respectivamente, del torneo debido a la cantidad de puntos obtenidos en la temporada 2026.

El cuarto y quinto lugar de la tabla lo comparten Universidad Católica y Liga de Quito con 54 puntos. Y el sexto lugar lo tiene Barcelona SC, con 52 unidades.

Resultados de la fecha 7 de la LigaPro

Partido Marcador Independiente del Valle vs. Macará 0 - 1 Técnico Universitario vs. Deportivo Cuenca 2 - 0 Universidad Católica vs. Barcelona SC 0 - 1 Manta FC vs. Delfín SC 2 - 2 Orense SC vs. Mushuc Runa 2 - 3 Liga de Quito vs. Sociedad Aucas 0 - 1 Fuente: LigaPro / Serie A de Ecuador 2026 (Fecha 7).

La siguiente jornada del campeonato se jugará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.

Pero antes, el miércoles 25, Barcelona SC e Independiente del Valle se enfrentarán en Guayaquil, en el partido correspondiente a la fecha 1 que estaba pendiente.