Así está la tabla de posiciones de la LigaPro finalizada la fecha 7
Liga de Quito cayó ante Aucas y Macará venció al campeón, Independiente del Valle. Se marcaron un total de 14 goles.
Aucas y Liga de Quito se enfrentaron en la fecha 7 del Campeonato Nacional Ecuatoriano.
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Actualizado:
23 nov 2026 - 10:23
Catorce goles se marcaron durante la fecha 7 de la LigaPro que concluyó el domingo 22 de noviembre de 2026 con la victoria 1-0 de Aucas ante Liga de Quito.
Esta victoria le permitió a Aucas sumar 57 puntos y ascender al tercer lugar de la tabla de posiciones, que está liderada por Independiente del Valle y Macará en el primer y segundo lugar, respectivamente.
Pese a la derrota de los rayados del Valle, se quedaron con 80 puntos y el equipo ambateño, por su parte, sumó 70 unidades.
Aunque el Campeonato Nacional Ecuatoriano no ha terminado, IDV y Macará ya fueron premiados como campeón y vicecampeón, respectivamente, del torneo debido a la cantidad de puntos obtenidos en la temporada 2026.
El cuarto y quinto lugar de la tabla lo comparten Universidad Católica y Liga de Quito con 54 puntos. Y el sexto lugar lo tiene Barcelona SC, con 52 unidades.
Resultados de la fecha 7 de la LigaPro
La siguiente jornada del campeonato se jugará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.
Pero antes, el miércoles 25, Barcelona SC e Independiente del Valle se enfrentarán en Guayaquil, en el partido correspondiente a la fecha 1 que estaba pendiente.
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