La temporada 2026 de Deyverson en Liga Deportiva Universitaria de Quito deja un balance discreto que no estuvo a la altura de las expectativas generadas con su llegada en enero como agente libre.

Solicitado expresamente por Tiago Nunes para aportar jerarquía y presencia ofensiva al ataque albo, el delantero brasileño está por cerrar el año con un aporte estadístico limitado y un peso cada vez menor en las decisiones clave del equipo.

En el plano estrictamente deportivo, sus registros reflejaron falta de regularidad y escasa contundencia dentro del área. En 43 partidos disputados entre todas las competiciones —con 32 apariciones en la LigaPro, 10 en la Copa Libertadores y presencia en la Copa Ecuador—, el atacante acumuló 8 goles y 3 asistencias, lo que representó un promedio de 0,18 tantos por encuentro.

Sus mejores momentos frente al arco llegaron en ráfagas puntuales, como sus dobletes ante Mushuc Runa y Always Ready o su racha anotadora de septiembre frente a Deportivo Cuenca y Universidad Católica.

Sin embargo, el desgaste físico, la irregularidad y la competencia interna terminaron relegándolo en la consideración de los cuerpos técnicos, perdiendo terreno frente a Michael Estrada y sumando apenas minutos residuales en instancias decisivas como los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras y el hexagonal final del torneo local.

Más allá de su rendimiento en la cancha, el paso de Deyverson por el fútbol ecuatoriano estuvo marcado por constantes polémicas que alimentaron el debate mediático semana tras semana.

Temporada 2026 • Liga Deportiva Universitaria Rendimiento Estadístico de Deyverson 43 Partidos 8 Goles 3 Asistencias 0,18 Goles / Partido Competición PJ Goles Asist. Detalle clave LigaPro 2026 32 6 3 ~1.716 min jugados; 3 goles de penal Copa Libertadores 2026 10 2 0 Doblete ante Always Ready en grupos Copa Ecuador 2026 1+ 0 0 Participación secundaria Total Temporada 2026 43 8 3 ~1.742 min totales (4 amarillas, 1 roja) Cifras acumuladas hasta el 23 de noviembre de 2026. Contrato vigente hasta: 31/12/2026

Su estilo histriónico, los festejos desmedidos tras acciones menores como un lateral o una falta ganada, y la exageración de contactos físicos generaron fricciones recurrentes con rivales, árbitros y aficionados.

Uno de los episodios más tensos se produjo en julio, cuando el brasileño utilizó sus redes sociales para lanzar duros cuestionamientos contra el arbitraje y el VAR de la LigaPro tras un gol anulado ante Manta FC, poniendo en duda el nivel de los jueces ecuatorianos con mensajes irónicos y publicaciones que posteriormente borró.

Ese choque permanente con el entorno arbitral y los adversarios mantuvo su figura en el centro de la escena más por su temperamento que por su eficacia goleadora.

El punto más crítico de su estadía ocurrió el 11 de octubre de 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, durante el triunfo 2-1 sobre Barcelona SC. En los minutos finales, Deyverson realizó un gesto provocador interpretado como una burla hacia el club guayaquileño que desató una trifulca y le costó la tarjeta roja directa.

Este episodio seguido por cruces en redes sociales y una denuncia de su agencia de representación por amenazas recibidas contra el jugador y su familia.

Con el cierre de la temporada marcado por el desgaste con la afición —incluido el tenso diálogo junto a la malla tras caer 0-1 ante Aucas el 22 de noviembre—, el ciclo del delantero en Liga de Quito quedó prácticamente sentenciado.

Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y un elevado costo salarial para el medio local, la dirigencia alba decidió no renovar su vínculo, poniendo fin a un paso tan ruidoso como irregular por el fútbol ecuatoriano.