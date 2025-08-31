'Estoy muy fuerte como DT'; Rescalvo reacciona por la caída de Barcelona ante U. Católica

Ismael Rescalvo reaccionó por la pérdida de Barcelona contra U. Católica este domingo 31 de agosto del 2025.

El técnico de Barcelona, Ismael Rescalvo, reaccionó tras la pérdida 3-2 del equipo torero frente a la Universidad Católica la noche de este domingo 31 de agosto del 2025.

Rescalvo reconoció la importancia de los últimos resultados que ha tenido Barcelona en la campaña de 2025, pero llamó a su hinchada a mantener la calma, pese al complicado momento por el que pasa el equipo.

“Sin duda que los resultados mandan en el fútbol. Yo estoy muy fuerte en la posición de entrenador. Siento que el equipo nos acompaña en este camino, igual que la dirigencia”, dijo el entrenador en la rueda de prensa tras el partido.

Al ser consultado por los periodistas sobre la situación del equipo, el estratega mencionó que “es muy temprano para tomar decisiones. Tenemos tiempo para analizar la situación”.

Según dijo, el equipo ha convertido algunos errores en los últimos partidos, pero confía en que tienen la capacidad para remontar los últimos resultados.

Rescalvo se disculpó con la hinchada ya que los resultados no han sido los esperados en los últimos cotejos en los que Barcelona no ha logrado una victoria.

“Hay que seguir trabajando, yo sigo confiando en mi trabajo y estoy preparado para todo”, expresó el estratega.

Asimismo, reconoció avances y limitaciones: “Sin duda hoy fue un buen partido, lamentablemente muchos de esos factores que identificamos cuando llegamos, no hemos sido capaces de contener, hemos mejorado en uno y en otros no, y eso nos ha castigado mucho”.

El técnico también destacó las dificultades que enfrentan como locales: “Es algo inobjetable que como locales tenemos un déficit de puntos. Hemos estado más cerca de ganar los partidos, pero el dato está ahí. Fuera de casa hemos tenido un rendimiento muy estable. Pero en casa nos hemos alejado mucho”.