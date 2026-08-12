Fuerte castigo para Barcelona SC tras los desmanes en el estadio Monumental

Tras los enfrentamientos de la hinchada con la policía en la General Sur del estadio Monumental, el sábado 8 de agosto de 2026, en el partido ante Macará, la Comisión Disciplinaria ha emitido una fuerte sanción para Barcelona SC.

De acuerdo con la resolución oficial conocida este miércoles 12 de agosto, las infracciones cometidas por los aficionados amarillos en aquel encuentro fueron catalogadas como graves. La sanción deportiva más severa recae directamente sobre el aliento de su gente: Barcelona SC jugará sin público durante dos partidos consecutivos como local.

Además, una vez que se cumpla esta penalidad, el club deberá mantener inhabilitada la localidad General Carlos Muñoz (General Sur) —epicentro de los altercados— durante tres fechas más en el campeonato ecuatoriano.

En el plano económico, las multas acumuladas impuestas a Barcelona SC ascienden a un total de 9.120 dólares. El informe detalla las diversas infracciones al reglamento que conformaron esta cifra:

Invasión al campo de juego: USD 2.000.

USD 2.000. Tentativa de invasión al campo de juego: USD 500.

Encender objetos pirotécnicos: USD 500.

Lanzamiento de objetos sin impacto: USD 300.

Fallas en el control de seguridad: USD 250.

Uso de banderas antirreglamentarias : USD 200.

: USD 200. Reclamos indebidos: USD 20.

Múltiples enfrentamientos entre aficonados y policías: USD 5.000

entre aficonados y policías: USD 5.000 Lanzamiento de objetos con impacto: USD 350.

El próximo partido de Barcelona SC será como visitante ante Mushuc Runa, el sábado 15 de agosto. Sin embargo, el verdadero desafío a mediano plazo será sacar adelante sus próximos encuentros en el Monumental sin el empuje de su numerosa hinchada.