Así quedó la tabla de posiciones del campeonato nacional LigaPro tras jugarse la fecha 25 

Cotejo entre Independiente del Valle vs Cuenca, por la fecha 23 de la serie A del fútbol Ecuatoriano.

La tabla de posiciones de la Serie A refleja una contundente hegemonía de Independiente del Valle en lo más alto de la clasificación general. Con un rendimiento sobresaliente que supera los 60 puntos y una ventaja considerable sobre sus inmediatos perseguidores, el conjunto de Sangolquí demuestra su solidez colectiva y contundencia ofensiva.

En la zona media alta, la disputa por los cupos a los torneos internacionales se mantiene al rojo vivo entre varios de los clubes más tradicionales del país.

Escuadras como Macará, Aucas y Universidad Católica encabezan el grupo perseguidor en un pañuelo de pocos puntos, seguidos muy de cerca por Liga de Quito y Barcelona S.C., lo que garantiza una recta final cargada de tensión táctica en cada jornada.

El bloque central de la clasificación evidencia una paridad notable donde cada unidad sumada resulta determinante para las aspiraciones del torneo. Clubes como Leones del Norte, Libertad F.C. y Mushuc Runa alternan actuaciones irregulares que los mantienen a tiro de piedra de los puestos de privilegio, obligándolos a mantener un margen de error mínimo para consolidar su permanencia en la mitad superior de la tabla.

Pos. Club PJ PG PE PP GF GC GD PTS 1 Independiente del Valle 25 21 1 3 61 24 +37 64 2 C.S.D. Macará 25 12 6 7 33 25 +8 42 3 S.D. Aucas 25 12 5 8 29 26 +3 41 4 C.D. Universidad Católica 25 11 7 7 40 22 +18 40 5 Liga de Quito 25 11 5 9 24 20 +4 38 6 Barcelona S.C. 25 9 9 7 25 20 +5 36 7 C.D. Leones del Norte 25 9 8 8 26 25 +1 35 8 Libertad F.C. 25 9 7 9 28 29 -1 34 9 Mushuc Runa S.C. 25 8 8 9 32 34 -2 32 10 Club Sport Emelec 25 8 8 9 21 29 -8 32 11 C.D. Cuenca 25 9 4 12 22 32 -10 31 12 Guayaquil City F.C. 25 7 9 9 22 27 -5 30 13 Orense S.C. 25 8 6 11 30 36 -6 30 14 C.D. Técnico Universitario 25 8 2 15 21 34 -13 26 15 Delfín S.C. 25 6 6 13 17 27 -10 24 16 Manta F.C. 25 4 5 16 11 32 -21 17

Por su parte, instituciones históricas del balompié Emelec y Deportivo Cuenca buscan mayor regularidad en su juego para escalar posiciones decisivas.

A la par, planteles como Guayaquil City y Orense sostienen una intensa batalla punto a punto para alejarse definitivamente de la zona baja y pelear por una clasificación a la Copa Sudamericana.

Finalmente, la parte inferior de la tabla marca una alarmante lucha por evitar el descenso entre Técnico Universitario, Delfín y Manta. Con marcadas dificultades operativas en la generación de juego y un registro de victorias golpeado, estos planteles afrontan las fechas restantes como auténticas finales, donde la solidez defensiva y la efectividad goleadora serán las únicas claves para conservar la categoría.