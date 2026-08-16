Liga de Quito venció Aucas en el 'Superclásico' por la fecha 25 y ahora piensa en Libertadores 

Liga de Quito logró un valioso triunfo en una nueva edición del 'Superclásico' quiteño al derrotar 1-0 a Aucas este domingo 16 de agosto de 2026. En un encuentro disputado y con alta intensidad táctica, el conjunto albo demostró efectividad para golpear en los momentos clave y sostener la ventaja hasta el final.

El único tanto del compromiso llegó a los 34 minutos del primer tiempo por obra de Yerlin Quiñónez. Tras una jugada colectiva bien estructurada en campo rival, el atacante logró definir con precisión para vencer al guardameta oriental y desatar la celebración de la parcialidad visitante en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

A lo largo del encuentro, Aucas buscó adueñarse de la posesión del balón e imponer condiciones en el sur de la capital. Sin embargo, la zaga defensiva de Liga de Quito se mantuvo sólida y ordenada, bloqueando las incursiones por las bandas y neutralizando los centros al área dirigidos hacia los referentes ofensivos del elenco local.

En el segundo tiempo, el cuadro 'Papá' adelantó sus líneas y volcó sus variantes en ataque para intentar concretar el empate. Pese a generar un par de ocasiones de peligro en la recta final, la falta de contundencia y las oportunas intervenciones del portero albo impidieron que el marcador volviera a moverse.

La tabla de posiciones

Esta victoria le permite a Liga de Quito sumar tres puntos fundamentales en la tabla de posiciones de la LigaPro 2026, consolidando su pelea en la parte alta en esta etapa decisiva del torneo. Por su parte, Aucas resigna unidades valiosas en condición de local y queda obligado a corregir errores de cara a las próximas jornadas.

Con este resultado concretado en la fecha 25, ambos clubes replantean sus estrategias para los siguientes compromisos del calendario nacional. Liga de Quito buscará mantener la racha victoriosa en su próximo encuentro, mientras que Aucas trabajará durante la semana para afinar la definición y recuperar terreno en el campeonato.