Macará y Universidad Católica cierran la fecha 25 con empate en el Bellavista por la LigaPro

Macara se enfrenta a la Católica por la fecha 25 del Campeonato Nacional LigaPro

Macará y Universidad Católica firmaron un intenso empate 1-1 este lunes 17 de agosto del 2026 en el estadio Bellavista de Ambato, en un duelo directo por la parte alta de la tabla correspondiente a la fecha 25 de la LigaPro Serie A.

El primer tiempo ninguno de los dos planteles logró vulnerar los bloques defensivos rivales ni concretar opciones claras en el arco contrario, por lo que los equipos se retiraron al descanso con el marcador en blanco.

El complemento arrancó con mayor dinamismo y efectividad en las áreas. Al minuto 52, Emiliano Clavijo capturó un balón dentro del área y definió con precisión para adelantar al Trencito Azul y romper el cero en Ambato.

LigaPro Serie A 2026 — Tabla de Posiciones (Fecha 25) N° Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS 1 Independiente del Valle 25 21 1 3 61 24 +37 64 2 Macará 25 12 6 7 33 25 +8 42 3 Aucas 25 12 5 8 29 26 +3 41 4 Universidad Católica 25 11 7 7 40 22 +18 40 5 Liga de Quito 25 11 5 9 24 20 +4 38 6 Barcelona SC 25 9 9 7 25 20 +5 36 7 CD Leones del Norte 25 9 8 8 26 25 +1 35 8 Libertad FC 25 9 7 9 28 29 -1 34 9 Mushuc Runa 25 8 8 9 32 34 -2 32 10 CS Emelec 25 8 8 9 21 29 -8 32 11 Deportivo Cuenca 25 9 4 12 22 32 -10 31 12 Guayaquil City 25 7 9 9 22 27 -5 30 13 Orense SC 25 8 6 11 30 36 -6 30 14 Técnico Universitario 25 8 2 15 21 34 -13 26 15 Delfín SC 25 6 6 13 17 27 -10 24 16 Manta FC 25 4 5 16 11 32 -21 17

Con el marcador en contra, el cuadro 'Celeste' adelantó sus líneas, sumó hombres en ofensiva e incrementó la presión sobre la salida visitante. La insistencia local rindió frutos al minuto 71, cuando Agustín Campana definió dentro del área para marcar el gol de la igualdad definitiva.

Con este resultado, Macará se sostiene firme en la segunda casilla del torneo con 42 unidades, mientras que Universidad Católica llega a los 40 puntos en el cuarto lugar, conservando a ambos en la disputa por la clasificación a torneos internacionales y meterse en el primer hexagonal.

En la siguiente jornada, Macará buscará extender su racha positiva en condición de visitante, mientras que Universidad Católica retornará a Quito para afinar su esquema de cara al tramo decisivo de la etapa.