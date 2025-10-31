Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

Macará vs. Emelec, un duelo apasionante en la cancha de Teleamazonas, el domingo 2

Un partido intenso por el segundo hexagonal del Campeonato se mirará por esta señal. El partido se  juega el domingo 2 de noviembre.

Macará quiere una victoria ante Emelec, en el estadio Bellavista.

Redacción Teleamazonas.com

31 oct 2025 - 11:28

Macará recibe a Emelec, en un partido que usted podrá disfrutar en la cancha de Teleamazonas. Fútbol para todos y en señal abierta. El partido se juega el domingo 2 de noviembre y la transmisión de Teleamazonas se iniciará a las 15:15

Macará ocupa el cuarto lugar del hexagonal que entrega un cupo para la Copa Sudamericana. Los celestes tienen 44 puntos, tras 33 partidos jugados, 11 partidos ganados, 11 empates y 11 derrotas.

Emelec está en el segundo sitio del hexagonal. Los dirigidos por Guillermo Duró tienen 49 unidades . Los azules tiene 13 partidos ganados, 10 empates y 10 derrotas. Emelec tiene 34 goles  a favor y 35 goles en contra. 

En la tercera jornada, Macará perdió 2-0 ante El Nacional, en el estadio La Cocha  de Latacunga, mientras que Emelec se impuso por 1-0 a Delfín, con un tanto  de Juan Pablo Ruiz Gómez, a los 49 minutos. 

