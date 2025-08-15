Técnico Universitario vs Emelec en la cancha de Teleamazonas, el domingo 17 de agosto

En el estadio George Capwell, Emelec enfrentó a Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro el lunes 11 de agosto. Luis Fernando León celebra el gol del empate.

Gratis y para todo el país por la cancha de TeleAmazonas. Este domingo 17 de agosto del 2025 desde las 15:15, Técnico Universitario enfrenta a Emelec en el Estadio Bellavista por la jornada 25 de LigaPro. Un emocionante duelo que promete acción y goles por parte de ambos equipos.

Técnico Universitario atraviesa un muy buen momento en LigaPro. El cuadro ambateño supo recuperarse de la mala racha que estaba pasaba y consiguió cuatro victorias al hilo lo que les permitió salir de la zona del descenso. Está en la posición 12 del Campeonato ecuatoriano, con 25 puntos. En sus últimos cinco encuentros, el 'Rodillo' sumó un total de 13 puntos. En su partido de la fecha 24 vencieron a 'Vinotinto' en condición de visita por un marcador de 1-0.

Por otro lado, el 'Bombillo' es noveno con 32 puntos. En sus últimos cinco partidos, consiguió 10 puntos y en su último partido igualó 1-1 contra el Deportivo Cuenca en condición de local. El cuadro azul está motivado porque sabe que está a cinco puntos de entrar al hexagonal principal del torneo ecuatoriano.

Este será un encuentro apasionante donde el Técnico Universitario buscará hacer respetar su localía con el apoyo de su gente mientras que Emelec saldrá motivado por buscar los tres puntos que lo acerquen a las primeras posiciones.