Universidad Católica se impone ante Liga de Quito y se mete en el hexagonal final

Universidad Católica derrotó a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paza Delgado, este domingo 21 de septiembre del 2025.

Liga de Quito cayó ante Universidad Católica 4-2, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en la capital, la tarde de este domingo 21 de septiembre del 2025. El resultado le permite al Trencito Azul meterse en el hexagonal final.

Con un doblete de José Fajardo, un gol de Byron Palacios y un autogol de Darío Aimar, Universidad Católica venció a Liga y con ello sumó 46 puntos y se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

En tanto que para Liga de Quito descontaron Lautaro Pastrán y Kevin Minda. Cuando parecía que los Albos se ponían en ventaja y que podían ganar el partido, los Camaratas reaccionaron y anotaron los tantos.

Con la derrota Liga se queda en el tercer puesto con 48 unidades. En la próxima fecha se entrentará a Técnico Universitario, en Ambato. En tanto que, Católica recibirá a Deportivo Cuenca.