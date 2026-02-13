Barcelona confirma el fichaje de Luis Cano por cuatro temporadas y refuerza su ofensiva

Barcelona anunció la contratación de otro refuerzo para la temporada 2026. El club confirmó la incorporación de Luis Cano como nuevo refuerzo de su primer equipo. El atacante, de 26 años, firmó un contrato por cuatro temporadas.

A través de las redes sociales se informó que el futbolista se vincula al plantel tras superar los exámenes médicos, paso previo a la firma del acuerdo. Cano se convierte en una de las apuestas del club para fortalecer su frente de ataque. El DT César Farías conoce de las habilidades del ofensivo.

En el mensaje del anuncio también se extendió el mensaje de bienvenida al futbolista, quien ya quedó oficialmente ligado a la institución amarilla. Se espera que en los próximos días se sume a los trabajos con el resto del plantel.

En el comunicado se destacó las cualidades del jugador que tuvo momentos de buenas actuaciones en Aucas en los últimos años. Es un jugador que tiene proyección y compromiso como factores clave para su llegada.