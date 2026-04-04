Universidad Católica ganó, gustó y goleó 4-1 al Guayaquil City por la fecha 7 del campeonato

Quito 4 de abril del 2026. Universidad Católica recibe a Guayaquil City por una fecha más del campeonato nacional de fútbol LigaEcuabet en el estadio Olímpico Atahualpa.API / DANIEL MOLINEROS

La Universidad Católica goleó 4-1 a Guayaquil City este sábado 4 de abril del 2026 por la fecha 7 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Con goles de Azarias Londoño, Byron Palacios, Joshué Quinóñez (autogol) y Everardo Rose, todos en el segundo tiempo, el Trencito hizo respetar su casa.

El Guayaquil City, con Damián Díaz de líder, sorprendió con el primer tanto Edinson Mero, a los 34 minutos. Sin embargo, los problemas aparecieron en el segundo episodio del cotejo.

El equipo dirigido por el entrenador Diego Martínez logren mantener su buena racha de resultados y pelear en el pelotón de punteros. La mejor versión de Católica apareció en el segundo tiempo.

El partido fue transmitido por la señal de Teleamazonas para todo el país. Con un partido menos ante Emelec, por la primera fecha que no se jugó, el 'Trencito' quiere sumar la mayor cantidad de puntos en la primera etapa del torneo. Martínez ha logrado la recuperación anímica de su plantel, tras la eliminación en la fase inicial de la Libertadores.

Curiosamente, dos de los goles fueron revisados por el VAR. Sin embargo, tras la revisión de las imágenes se validaron los tantos que subieron al marcador.

Alineación de la Universidad Católica

El equipo de la 'Chatoleí' cuenta con el grupo completo para recibir al recién ascendido Guayaquil City. El equipo porteño, dirigido por Pool Gavilánez, tampoco ha tenido un buen arranque y ha sido irregular en los resultados registrados.

Pool Gavilánez no se guarda nada

El conjunto porteño apostará por la experiencia del volante argentino nacionalizado Damián Díaz en la mitad de la cancha. Busca dar un campanazo en el cotejo de la fecha 7 del campeonato nacional.