LigaPro: Independiente del Valle vence contundentemente al Manta 4-0 en la Fecha 17

Independiente del Valle aplasta 4-0 al Manta y consolida su liderato

Independiente del Valle ratificó su gran momento en la LigaPro al imponerse con autoridad 4-0 sobre Manta FC en el estadio Banco Guayaquil, por la Fecha 17 del campeonato ecuatoriano.

Con este resultado, el equipo de Sangolquí llegó a 40 puntos y se mantiene como líder del torneo.

Independiente del Valle consolida el liderato

El conjunto dirigido por Joaquín Papá dominó el compromiso de principio a fin y sumó una nueva victoria que fortalece su posición en la tabla. Frente al último ubicado del campeonato, los 'rayados' controlaron la posesión del balón y generaron las principales opciones de peligro.

Con esta goleada, Independiente del Valle reafirma su condición de protagonista del torneo y continúa su camino en la búsqueda del bicampeonato.

Charli González abrió el camino de la goleada

El primer gol llegó a los 23 minutos, cuando Charli González recibió un pase largo, controló el balón y definió con precisión para vencer al arquero Félix Zambrano.

Ese tanto permitió que el cuadro local manejara el ritmo del encuentro durante el resto del primer tiempo, mientras Manta intentó resistir sin éxito los constantes ataques.

Tres goles en el segundo tiempo sentenciaron el partido

Al inicio del complemento, Independiente del Valle tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja mediante un penal. Sin embargo, el remate de Jhegson Méndez fue contenido por el guardameta Félix Zambrano.

Pese a esa acción, el dominio local se mantuvo. Ronald Briones aprovechó un rebote para marcar el 2-0 a los 74 minutos. Seis minutos después, Hugo Quintana anotó el tercer tanto y, al minuto 86, Edwin Quintero selló el definitivo 4-0.

El resultado dejó al Manta FC con 12 puntos, mientras continúa su lucha por abandonar el último lugar de la clasificación.

Así continúa la Fecha 17 de la LigaPro

La jornada continuará con los siguientes compromisos:

Libertad FC vs. Leones FC (sábado 4 de julio)

(sábado 4 de julio) Barcelona SC vs. Deportivo Cuenca (sábado 4 de julio)

(sábado 4 de julio) Macará vs. Liga de Quito (domingo 5 de julio)

(domingo 5 de julio) Delfín vs. Emelec (domingo 5 de julio)

(domingo 5 de julio) Universidad Católica vs. Mushuc Runa (lunes 6 de julio)

(lunes 6 de julio) Orense vs. Técnico Universitario (lunes 6 de julio)

(lunes 6 de julio) Aucas vs. Guayaquil City (martes 7 de julio)

Los próximos retos para ambos equipos

Tras esta victoria, Independiente del Valle enfrentará a Mushuc Runa con el objetivo de mantener el liderato y ampliar su racha positiva en la LigaPro.

Por su parte, Manta FC recibirá a Orense, en un partido clave para intentar sumar puntos que le permitan salir de la parte baja de la tabla de posiciones.