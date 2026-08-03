EN VIVO I Liga de Quito vs. Delfín en el cierre de la fecha 23 del campeonato LigaPro

Liga de Quito recibe este lunes 3 de agosto a Delfín SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el compromiso que baja el telón de la Fecha 23 de la LigaPro 2026. Los albos llegan con la urgencia de sumar de a tres para afianzarse dentro del lote de clasificación al hexagonal final, mientras que el conjunto cetáceo atraviesa una situación crítica en la penúltima casilla de la tabla.

El ambiente en la 'U' está marcado por la expectativa tras el estreno oficial en el torneo local del estratega argentino Gustavo Álvarez. El cuadro universitario arriba respaldado por una racha positiva que incluye la victoria por la mínima frente a Barcelona SC en el campeonato nacional y la contundente goleada 6-0 ante Leones del Norte por la Copa Ecuador, resultados que devolvieron la confianza al plantel para encarar la recta decisiva de la temporada.

Por su parte, Delfín atraviesa una seguidilla complicada de resultados tras caer en la jornada anterior frente a Leones FC, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos León. El equipo manabita apelará al recuerdo de la primera etapa, cuando se impuso 1-0 sobre el albo en Manta con gol de Erick Mendoza, para intentar dar la sorpresa de visitante y cortar su sequía de victorias en la capital.

En el plano futbolístico, se prevé que Liga de Quito asuma la iniciativa del juego con un esquema ofensivo liderado en ataque por Michael Estrada y Janner Corozo, buscando explotar la velocidad por las bandas y la altura de Quito. Delfín, en cambio, apostará por un bloque defensivo ordenado en el fondo y salidas rápidas de contraataque dirigidas por Juan Ignacio Cavallaro y Franco Ayunta para lastimar los espacios que deje el rival.