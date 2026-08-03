Liga de Quito recibe a Delfín en el cierre de la fecha 23 del torneo LigaPro por Teleamazonas

Liga de Quito recibe a Delfín este lunes 3 de agosto del 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el duelo que cerrará la fecha 23 de la Serie A de la LigaPro 2026. El partido será transmitido por la señal de Teleamazonas desde las 18:45.

Los albos saldrán al campo con la obligación de sumar tres puntos ante su hinchada en Ponceano, buscando mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones y seguir de cerca a Independiente, el líder de la LigaPro.

El conjunto visitante, Delfín SC, por su parte, llega a la capital con el objetivo de dar la sorpresa y rescatar puntos en una de las plazas más exigentes del fútbol local. El equipo cetáceo atraviesa una fase clave de la temporada donde cada punto es clave fundamental pra distanciarse de la zona baja de la clasificación y pelear por un en el cuadrangula por cupo a la copa Sudamericana.

El antecedente más reciente entre ambos clubes en esta edición del torneo favorece a los mantenses. En la octava jornada de la primera fase, disputada el pasado 10 de abril en el estadio Jocay de Manta, Delfín se quedó con la victoria por la mínima diferencia (1-0) gracias a un gol tempranero de Erick Mendoza al minuto 14. Ese resultado obliga a Liga de Quito a buscar la revancha.

Para este compromiso programado a las 19:00 (hora local de Ecuador), se anticipa un desarrollo disputado desde los minutos iniciales. Liga de Quito apostará por un juego dinámico, buscando asfixiar a su rival mediante la posesión del balón y la efectividad de sus atacantes, mientras que Delfín buscará cerrar espacios en el bloque defensivo y aprovechar los contragolpes para lastimar a la zaga de LDU.