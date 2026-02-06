Lionel Messi ya es huésped de Guayaquil para el 'Partido de la Historia' ante Barcelona

Messi volvió a pisar Ecuador. El Inter Miami arribó a Guayaquil este viernes 6 de febrero del 2026. El equipo del 10 argentino llega para enfrentar a Barcelona SC el sábado 7 de febrero de 2026, en el estadio Banco Pichincha, en el denominado 'Partido de la Historia'. Su llegada tuvo custodia militar y policial.

El vuelo chárter que trajo a la 'Pulga' hasta Guayaquil aterrizó en la Base Aérea y el plantel se dirigió hasta el Hotel Oro Verde, donde será su lugar de concentración. Después se trasladó hasta un hotel céntrico donde lo esperaban decenas de fanáticos para tomarse fotos.

El exjugador del FC Barcelona saludó a los hinchas que llamaron su atención en las primeras horas del '10' de la selección argentina en Guayaquil. En el hotel se desplegó un operativo en todos los accesos.

Como parte de la agenda de actividades está previsto que este sábado cumpla algunas actividades antes de llegar al partido ante Barcelona.