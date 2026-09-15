Marcelo Gallardo en Ecuador: así se integrará el cuerpo técnico de La Tri hasta el 2030 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial la llegada de Marcelo Gallardo al banquillo de La Tri para iniciar un proceso de cuatro años con miras al Mundial 2030. La vinculación del estratega argentino marca el cierre de la etapa de Sebastián Beccacece y el comienzo de un proyecto de reestructuración integral que busca consolidar el crecimiento del balompié nacional.

El 'Muñeco' desembarca en el país acompañado por un extenso grupo de trabajo compuesto por más de diez profesionales. Esta amplia estructura de colaboradores responde a la exigencia de un plan multidisciplinario que abarca desde la preparación física de alto rendimiento hasta el monitoreo continuo de los futbolistas ecuatorianos que militan en el exterior.

La principal novedad dentro de la nómina estratégica es la reorganización de los asistentes de campo tras la salida de Matías Biscay, histórico acompañante de Gallardo en River Plate. Ante esta ausencia por motivos personales, Hernán Buján asume el rol como primer asistente técnico, secundado por Alejandro Albornoz para conformar la mesa de decisiones tácticas.

En el apartado físico, el uruguayo Marcelo Tulbovitz lidera el departamento especializado de acondicionamiento. Su experiencia previa en el fútbol sudamericano será clave para planificar los microciclos de trabajo y contrarrestar el exigente desgaste que demandan los viajes internacionales y las distintas altitudes de las sedes eliminatorias.

Cuerpo Técnico de la Selección de Ecuador Liderado por Marcelo Gallardo Cargo / Rol Nombre Categoría Director Técnico Marcelo Gallardo Principal Asistente Técnico / Ayudante de Campo Hernán Buján Asistente Entrenador de Arqueros Fernando Docabo Staff Técnico Preparador Físico Pablo Dolce Staff Técnico Preparador Físico Secundario Nicolás Gómez Staff Técnico

La preparación de los guardametas quedó bajo la responsabilidad de Fernando Docabo, quien se integra para trabajar de forma directa con los arqueros de la selección absoluta. Su labor estará enfocada tanto en los aspectos técnicos bajo los tres palos como en el juego con los pies, aspecto fundamental en la idea táctica de Gallardo.

El cuerpo técnico se complementa con un nutrido equipo de análisis de video, scouting y logística avanzada. Este departamento tendrá la tarea de procesar datos biomecánicos y métricas de rendimiento en tiempo real, facilitando el análisis minucioso de los rivales y el seguimiento detallado de las jóvenes promesas en la LigaPro.

El estreno oficial de este nuevo cuerpo técnico en el banquillo tricolor se dará durante la gira asiática en la ventana FIFA de septiembre. El cuerpo de trabajo ya afina los últimos detalles tácticos para debutar frente a Corea del Sur y Japón, iniciando formalmente el camino de Ecuador hacia la próxima cita planetaria.