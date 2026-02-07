Ecuador triunfa en su primer partido de la Copa Davis ante Australia

Andrés Guillén logró la primera victoria ante Australia en la Copa Davis.

Álvaro Guillén venció en tres sets al australiano Rinky Hijikata en la serie por la primera ronda de los 'Qualifiers' de la Copa Davis, en Quito, este sábado 7 de febrero de 2026.

Ecuador logró su primer punto tras la victoria de Guillén en el Quito Tenis Club y pone a la selección tricolor un paso delante y más cerca de la siguiente ronda.

Guillén venció 6-4, 1-6, 6-4 a Hijikata y lo celebró en medio de aplausos y ovaciones del público.

Para este partido se tenía previsto que por Australia se presente en la cancha Jordan Thompson, pero por una lesión fue reemplazado por Hijikata.

Se espera que la tarde continúe con el segundo encuentro individual entre Andrés Andrade y James Duckworth.

Luego la Copa avanzará el domingo con el partido de dobles y otros dos encuentros de 'singles', de ser necesario para marcar una ventaja.

El ganador de esta serie avanzará a la segunda ronda de 'Qualifiers' y se enfrentará a Gran Bretaña, que llega de ganar a Noruega.