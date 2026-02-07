Messi busca su primer gol en el año de Mundial en amistoso ante Barcelona en Guayaquil

La llegada de Lionel Messi a Guayaquil, la noche del viernes 6 de febrero, casó furor entre decenas de fanáticos que se apostaron en los exteriores del hotel para intentar ver a la superestrella en Ecuador.

El capitán de la selección campeona del mundo, Argentina, hizo vibrar a miles de fanáticos a su llegada, procedente de Colombia.

En su paso por Medellín, Lionel Messi estuvo cerca de marcar su primer gol del año el sábado, 31 de enero, en un encuentro amistoso disputado en Colombia ante el local Atlético Nacional.

La visita a suelo colombiano fue la segunda escala de una gira en Latinoamérica con Inter Miami a menos de cinco meses del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026.

Su tercera parada es Ecuador, donde esta noche enfrentará al Barcelona de Guayaquil en "El partido de la historia".

Esta noche se espera que la Pulga, de 38 años, sea determinante y haya fútbol y espectáculo en el Puerto Principal.

Messi disputó en septiembre sus últimos partidos por las eliminatorias sudamericanas, por lo que esta gira es probablemente la última vez que juegue como profesional en estos países.

Por último, cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle.

El partido entre el cuadro 'canario', como también le dicen al Barcelona y Las Garzas, se disputará desde las 19:00 horas local (00.00 GMT), en el Estadio Monumental, con arbitraje del ecuatoriano Yerson Zambrano, asistido por sus compatriotas Edison Vásquez y Mauricio Lozada.