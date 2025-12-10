Messi jugará con el Inter Miami en Ecuador en un amistoso contra el Barcelona SC

Lionel Messi jugará en Ecuador el 7 de febrero del 2026 cuando el Inter Miami se enfrente al Barcelona de Guayaquil. Este encuentro se disputará como parte de la gira del club estadounidense por varias ciudades sudamericanas, anunció este miércoles 10 de diciembre del 2025 el equipo ecuatoriano en su cuenta de Instagram.

"El partido de la historia, Inter Miami frente a Barcelona, que se disputará el 7 de febrero en el estadio Banco Pichincha", publicó el conjunto ecuatoriano.

Daniel Molina, gestor principal para el acuerdo entre el club estadounidense con el Barcelona, dijo a los periodistas que "capaz será la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo".

Molina añadió que querían un estadio de esta magnitud "para abarcar a la mayor cantidad de gente del país, porque vendrán de todos lados", como el de Barcelona con capacidad para 60 000 aficionados.

El promotor aseguró que la decisión del técnico argentino Javier Mascherano "jugó papel importante" para que el Inter Miami del argentino Messi optar por jugar en Guayaquil.

Molina recordó que Mascherano “vivió un ambiente especial en ese estadio” cuando participó como invitado en la Noche Amarilla de 2021, la presentación de la plantilla barcelonista para esa temporada.

Las entradas saldrán a la venta el 15 de diciembre del 2025 en el portal oficial del evento www.partidodelahistoria.com y en las farmacias Pharmacys y Cruz Azul. Los precios son: