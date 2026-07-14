Luto en el fútbol: Fallece a los 33 años Luis 'Don Piru' Quiñónez, campeón en 2013

Luis Felipe Quiñónez Rangel, conocido como ‘Don Piru’, falleció este lunes 13 de julio de 2026 a los 33 años, luego de permanecer varios días hospitalizado por un delicado cuadro de salud.

La noticia provocó múltiples mensajes de pesar de clubes, excompañeros e hinchas.

Emelec despide a uno de sus campeones

El Club Sport Emelec confirmó el fallecimiento del exjugador a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

La institución recordó su paso por las divisiones formativas y su aporte al equipo que conquistó el campeonato nacional de 2013.

Luis Quiñónez nació en Guayaquil el 18 de enero de 1993. Se formó en las canteras del cuadro eléctrico como mediocampista y, tras destacar en las categorías juveniles, dio el salto al primer plantel, donde debutó oficialmente durante la temporada 2012.

La estrella de 2013 junto a una generación dorada

Su momento más importante llegó en 2013, cuando integró el plantel dirigido por Gustavo Quinteros que obtuvo el título del Campeonato Ecuatoriano, la undécima estrella en la historia de Emelec.

Durante esa campaña compartió camerino con futbolistas que marcaron una época en el club, entre ellos Enner Valencia, Miller Bolaños, Ángel Mena y Marcos Mondaini, quienes fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas del equipo guayaquileño.

Una carrera que continuó en el fútbol ecuatoriano

Después de su paso por Emelec, Quiñónez continuó su carrera profesional en otros clubes del fútbol ecuatoriano, manteniéndose ligado al deporte tras su salida del conjunto azul.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre aficionados y figuras del fútbol nacional, que recordaron su compromiso dentro de la cancha y su participación en el equipo campeón de 2013.