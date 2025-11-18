Ecuador derrota a Nueva Zelanda en Nueva Jersey y asegura el bombo 2 del sorteo del Mundial
Nilson Angulo y Leonardo Campana marcaron los tantos de Ecuador. El equipo tricolor ganó tres partidos y empató siete en el año.
El equipo ecuatoriano enfrentó a Nueva Zelanda, en su último amistoso de la temporada.
Actualizada:
18 nov 2025 - 22:24
Tenía que ganar y lo hizo. Ecuador venció a Nueva Zelanda, en la jornada del 18 de noviembre del 2025. Lo con goles de Nilson Angulo, a los 49 minutos y de Leonardo Campana, a los 82'. De esta forma, la Tricolor pudo asegurar el bombo dos para el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el viernes 5 de diciembre.
El partido se jugó en Nueva Jersey. La Tri precisaba de una victoria para poder asegurar su puesto en el segundo casillero de equipos antes de los emparejamientos de grupos del Mundial. Angulo definió una gran jugada asociativa entre Gonzalo Plata y John Yeboah.
La victoria ante los de Oceanía fue la tercera del año. La campaña se completó con siete empates. La Tricolor alegró a los hinchas ecuatorianos en Estados Unidos.
18/11/2025
22:23
18/11/2025
22:15
82' Goooool de Ecuador: Leonardo Campana
El 9 de la Selección puede marcar con la Tricolor. El ariete definió a placer en el arco de Nueva Zelanda.
18/11/2025
22:03
70' Gran tiro libre de Gonzalo Plata
El jugador del Flamengo lanzó un preciso tiro libre que fue desviado por el arquero de Nueva Zelanda.
18/11/2025
21:56
63' Yeboah busca el segundo para la Tricolor
El extremo ecuatoriano es el más movedizo por el lado derecho del ataque ecuatoriano. La Tri está cerca del segundo tanto.
18/11/2025
21:42
49' GOOOOL de Ecuador: Nilson Angulo
Gran jugada individual de Nilson Angulo, excelente encuentro con John Yeboah para marcar el 1-0 ante Nueva Zelanda.
18/11/2025
21:38
46' Inicio del segundo tiempo
Ecuador y Nueva Zelanda ya disputan el segundo tiempo en Nueva Jersey. La Tricolor busca la victoria.
18/11/2025
21:21
45 +2: Final del primer tiempo
Termina la primera mitad. Ecuador domina, pero no logra vulnerar el arco de Nueva Zelanda.
18/11/2025
21:17
44' Tarjeta amarilla para Moisés Caicedo
Ecuador sigue insistiendo en búsqueda del primer gol. El capitán del equipo, Moisés Caicedo, recibe la amarilla.
18/11/2025
21:10
36' Sale Alan Franco golpeado en La Tri
Denil Castillo reemplaza a Alan Franco en el primer tiempo. El jugador del Atlético Mineiro salio lastimado.
18/11/2025
21:05
31' Intento desviado de Gonzalo Plata
El futbolista de Flamengo remata desviado. Ecuador tiene la pelota, la iniciativa, pero no logra concretar el tanto.
18/11/2025
20:50
17' Ecuador se muestra más ambicioso
La Tricolor presiona, con un Nilson Angulo incisivo por el sector izquierdo. La afición respalda a la Tricolor.
18/11/2025
20:45
Michael Morales está en el estadio
El luchador de la UFC, Michael Morales, tercero en el ránking de los pesos wélter se encuentra en el estadio de Nueva Jersey.
18/11/2025
20:42
08' Primer intento de Ecuador
Nilson Angulo se atrevió a encarar por el sector izquierdo. Su centro desviado permitió un remate de Pedro Vite.
18/11/2025
20:39
06' Mucho vigor físico de Nueva Zelanda
Los jugadores oceánicos muestran poder físico y están listos para cortar el juego de La Tri. Partido de mediocampo.
18/11/2025
20:34
03' Ecuador adelanta las líneas desde el inicio
El cuadro ecuatoriano busca el protagonismo desde los primeros minutos. Leonardo Campana es el ariete del equipo.
18/11/2025
20:33
00' Arrancó el partido en Nueva Jersey
Ya se mueve la pelota en Estados Unidos. Ecuador va por la victoria ante Nueva Zelanda, en el último amistoso del año.
18/11/2025
20:30
Moisés Caicedo es el capitán de Ecuador
'Niño Moi', jugador del Chelsea, lleva la cinta de capitán ante la ausencia del primer capitán, Énner Valencia.
18/11/2025
20:27
Salen los equipos a la cancha del partido
Ecuador y Nueva Zelanda ya están en el césped de la cancha. La Tricolor cuenta con el masivo apoyo de los aficionados.
Sebastián Beccacece jugará con este once:
Leonardo Campana y Gonzalo Plata aparecen como titulares en el juego.
