Mundial

Ecuador derrota a Nueva Zelanda en Nueva Jersey y asegura el bombo 2 del sorteo del Mundial

Nilson Angulo y Leonardo Campana marcaron los tantos de Ecuador. El equipo tricolor ganó tres partidos y empató siete en el año. 

El equipo ecuatoriano enfrentó a Nueva Zelanda, en su último amistoso de la temporada.

Getty Images via AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

18 nov 2025 - 22:24

Tenía que ganar y lo hizo. Ecuador venció a Nueva Zelanda, en la jornada del 18 de noviembre del 2025. Lo con goles de Nilson Angulo, a los 49 minutos y de Leonardo Campana, a los 82'. De esta forma, la Tricolor pudo asegurar el bombo dos para el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el viernes 5 de diciembre. 

El partido se jugó en Nueva Jersey. La Tri precisaba de una victoria para poder asegurar su puesto en el segundo casillero de equipos antes de los emparejamientos de grupos del Mundial. Angulo definió una gran jugada asociativa entre Gonzalo Plata y John Yeboah. 

La victoria ante los de Oceanía fue la tercera del año. La campaña se completó con siete empates. La Tricolor alegró a los hinchas ecuatorianos en Estados Unidos. 

  • 18/11/2025

    22:23

    90' La gente sigue cantando por Ecuador 

    La Tricolor consigue una victoria necesaria. La alegría de los aficionados es total en Nueva Jersey. 

  • 18/11/2025

    22:15

    82'  Goooool de Ecuador: Leonardo Campana

    El 9 de la Selección puede marcar con la Tricolor. El ariete definió a placer en el arco de Nueva Zelanda. 

  • 18/11/2025

    22:03

    70' Gran tiro libre de Gonzalo Plata

    El jugador del Flamengo lanzó un preciso tiro libre que fue desviado por el arquero de Nueva Zelanda. 

  • 18/11/2025

    21:56

    63' Yeboah busca el segundo para la Tricolor

    El extremo ecuatoriano es el más movedizo por el lado derecho del ataque ecuatoriano. La Tri está cerca del segundo tanto. 

  • 18/11/2025

    21:42

    49' GOOOOL de Ecuador: Nilson Angulo

    Gran jugada individual de Nilson Angulo, excelente encuentro con John Yeboah para marcar el 1-0 ante Nueva Zelanda. 

  • 18/11/2025

    21:38

    46' Inicio del segundo tiempo 

    Ecuador y Nueva Zelanda ya disputan el segundo tiempo en Nueva Jersey. La Tricolor busca la victoria. 

  • 18/11/2025

    21:21

    45 +2: Final del primer tiempo

    Termina la primera mitad. Ecuador domina, pero no logra vulnerar el arco de Nueva Zelanda. 

  • 18/11/2025

    21:17

    44' Tarjeta amarilla para Moisés Caicedo

    Ecuador sigue insistiendo en búsqueda del primer gol. El capitán del equipo, Moisés Caicedo, recibe la amarilla. 

  • 18/11/2025

    21:10

    36' Sale Alan Franco golpeado en La Tri

    Denil Castillo reemplaza a Alan Franco en el primer tiempo. El jugador del Atlético Mineiro salio lastimado. 

  • 18/11/2025

    21:05

    31' Intento desviado de Gonzalo Plata

    El futbolista de Flamengo remata desviado. Ecuador tiene la pelota, la iniciativa, pero no logra concretar el tanto. 

  • 18/11/2025

    20:50

    17' Ecuador se muestra más ambicioso

    La Tricolor presiona, con un Nilson Angulo incisivo por el sector izquierdo. La afición respalda a la Tricolor. 

  • 18/11/2025

    20:45

    Michael Morales está en el estadio

    El luchador de la UFC, Michael Morales, tercero en el ránking de los pesos wélter se encuentra en el estadio de Nueva Jersey. 

  • 18/11/2025

    20:42

    08' Primer intento de Ecuador

    Nilson Angulo se atrevió a encarar por el sector izquierdo. Su centro desviado permitió un remate de Pedro Vite. 

  • 18/11/2025

    20:39

    06' Mucho vigor físico de Nueva Zelanda

    Los jugadores oceánicos muestran poder físico y están listos para cortar el juego de La Tri. Partido de mediocampo. 

  • 18/11/2025

    20:34

    03' Ecuador adelanta las líneas desde el inicio

    El cuadro ecuatoriano busca el protagonismo desde los primeros minutos. Leonardo Campana es el ariete del equipo. 

  • 18/11/2025

    20:33

    00' Arrancó el partido en Nueva Jersey

    Ya se mueve la pelota en Estados Unidos. Ecuador va por la victoria ante Nueva Zelanda, en el último amistoso del año. 

  • 18/11/2025

    20:30

    Moisés Caicedo es el capitán de Ecuador

    'Niño Moi', jugador del Chelsea, lleva la cinta de capitán ante la ausencia del primer capitán, Énner Valencia. 

  • 18/11/2025

    20:27

    Salen los equipos a la cancha del partido

    Ecuador y Nueva Zelanda ya están en el césped de la cancha. La Tricolor cuenta con el masivo apoyo de los aficionados. 

Sebastián Beccacece jugará con este once:

Leonardo Campana y Gonzalo Plata aparecen como titulares en el juego. 

