Teleamazonas ofrecerá contenido del Mundial 2026 en YouTube

YouTube será una plataforma preferida para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA y YouTube alcanzaron un histórico acuerdo para que a través de la plataforma social, los Media Partners como Teleamazonas transmitan contenido a través de sus canales de YouTube.

El acuerdo hace que YouTube se convierta en la plataforma preferencial para llevar al público la Copa Mundial de la FIFA 2026. De esta manera, la FIFA anunció que en colaboración con los Media Partners y creadores de la competición se ofrecerá al público más formas de disfrutar del torneo.

Con el acuerdo, los fans podrán disfrutar de resúmenes ampliados, imágenes entre bastidores, shorts y contenidos bajo demanda que conecten con la audiencia de YouTube.

Nuevas formas para consumir contenido premium

Esta colaboración multiplataforma ofrecerá a los aficionados nuevas formas de consumir la competición, haciendo que el contenido premium sea accesible.

Un acceso sin precedentes

La colaboración entre FIFA y YouTube permite conceder a un grupo global de creadores, incluido Teleamazonas, un acceso sin precedentes a la Copa Mundial de la FIFA.

La mirada única de creador, con historias humanas, desgloses tácticos, momentos relevantes de cada partido y la acción entre bastidores, elevará las nuevas perspectivas que darán vida al legendario torneo mundial.

Entretenimiento antes y durante la competición

La colaboración permite maximizar el torneo con un impacto global en una de las plataformas preferidas de los fans. En Ecuador a través del acceso a TeleAmazonas en YouTube

Esta colaboración con YouTube consolida la estrategia de la FIFA sobre plataformas preferidas y refuerza el compromiso con la protección de la propiedad intelectual.