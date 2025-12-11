¿Qué debo hacer para conseguir entradas al Mundial 2026 y acompañar a la Selección?

La FIFA abrió la tercera ventana de venta de boletos para el Mundial 2026. Desde este jueves 11 de diciembre del 2025, los aficionados pueden comprar las entradas para partidos específicos, conociendo fechas, horarios y sedes de los juegos.

Las filas virtuales empezaron a las 11:00 de Ecuador. Hubo tiempos de espera de 27', 30' y hasta 45 minutos. ¿Cómo funciona el proceso? Tienes que entrar al sitio de FIFA, ingresar los datos personales y esperar.

Este proceso de compra estará abierto hasta el 13 de enero del 2026. Después, en febrero, la FIFA responderá las solicitudes de compra y realizará el cobro de las entradas. Cada usuario puede pedir hasta cuatro entradas por partido y hasta 40 por toda la Copa del Mundo.

Durante la jornada del jueves 11, se conoció que los boletos para los partidos de Ecuador tienen precios que van desde los USD 180 hasta los USD 700. Ecuador jugará, el 14 de junio del 2026 ante Costa de Marfil, en Filadelfia, a las 19:00.

Luego, el equipo nacional se enfrentará a Curazao, el 20 de junio, en Kansas, a las 20:00. Finalmente, la Tricolor chocará con Alemania, el 25, a las 16:00.

Ecuador empató con México en Guadalajara, en un partido en el que dejó dudas. LA TRI

¿Y si no pudo comprar los boletos en la página de FIFA?

No hay que desesperarse. FIFA tiene su sitio de reventa y hay otras páginas como StubHub que también ofertan entradas, pero a precios más altos. Para el partido ante Costa de Marfil, por ejemplo, se venden entradas desde los USD 622.

La recomendación es no desesperarse. FIFA definió una tarifa de precios dinámica, que se incrementa cuando hay mucha demanda, pero que puede reducirse, conforme se vaya acercando la fecha de los partidos.