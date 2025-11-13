La Selección de Ecuador no pudo superar a Canadá en el amistoso jugado en Toronto

Los jugadores ecuatorianos se reunieron antes del inicio del partido en Toronto.

Ecuador no supo cómo vencer a Canadá, pese a jugar 85 minutos del partido con superioridad numérica. En la noche del 13 de noviembre del 2025, la Tricolor empató sin goles en Toronto, en un juego que prolonga las dudas sobre el funcionamiento del equipo de Sebastián Beccacece.

A los cinco minutos, Ali Ahmed miró la roja por una inexplicable y brutal patada sobre Alan Franco. Pese al hombre de más, Ecuador nunca estuvo cómodo en la cancha. Incluso Hernán Galíndez salvó una opción clara de gol, en el primer tiempo. Ecuador solo dispuso de una opción con Énner Valencia, en el segundo.

El martes 18 de noviembre, la Tricolor chocará en Nueva Jersey con Nueva Zelanda, en el último amistoso antes del sorteo del Mundial, del 5 de diciembre del 2025. Ahí se definirá si se mantiene en el bombo dos.

90': Se adicionan cuatro minutos al partido Se jugarán cuatro minutos en Toronto. Leonardo Campana reemplazó en los últimos minutos a Énner Valencia.

77' Hincapié fue hasta el fondo y generó peligro Ecuador ataca con Piero Hincapié, proyectándose hasta el fondo de la cancha. Énner Valencia se muestra más incisivo.

70' Ecuador no es capaz de lastimar al rival El cambio de Gonzalo Plata no tiene una incidencia en la ofensiva ecuatoriana. Van pasando el tiempo y no llega el gol.

52' Inconvenientes con la banca de Canadá Los integrantes de la banca de suplentes de Canadá están irritables. Discusiones con John Yeboah, futbolista de la Tricolor.

46' Gonzalo Plata reemplaza a Nilson Angulo El futbolista de Flamengo reemplaza al futbolista de la Liga belga, al inicio del segundo tiempo en Toronto.

45' Final del primer tiempo en Toronto Ecuador no aprovecha su ventaja numérica. La Selección empata 0-0 con el anfitrión Canadá.

28' Peligrosa carga de Énner Valencia 'Superman' se acercó con peligro al arco canadiense. A los 28 minutos se produce la primera carga de la Selección.

15' Canadá es más peligroso que Ecuador Oluwaseyi remató a placer frente a Hernán Galíndez de Ecuador. La primera clara fue de los canadienses, que juegan con 10 hombres.

05' Expulsado Ahmed por falta ante Franco Ahmed mira la roja directa por una terrible falta sobre Alan Franco, volante de Ecuador. Canadá se queda con un jugador menos.

01' Golpeado Moisés Caicedo en el inicio del juego En la primera jugada del partido, Moisés Caicedo recibe un golpe en la cabeza de parte del canadiense Eustaquio.

Salen a los equipos a la cancha Ecuador y Canadá saltan a la cancha en la fría Toronto. La Selección nacional precisa una victoria para mantenerse en el bombo dos.

Esta es la alineación de Ecuador:

Este es el 11 de Canadá