Ecuador empata con Estados Unidos en un partido amistoso jugado en Austin, este viernes 10
La Selección tuvo problemas para contener a los próximos anfitriones de la Copa del Mundo. Énner Valencia marcó su gol 48 con La Tri.
Énner Valencia marcó el gol ante Estados Unidos, en el amistoso jugado en Austin.
La Tri
Actualizada:
10 oct 2025 - 21:31
Ecuador empata con Estados Unidos, en un amistoso jugado en Austin, el 10 de octubre del 2025. Los tricolores tuvieron problemas para contener a los próximos anfitriones de la Copa del Mundo. El marcador 1-1 es generoso con La Tri.
Usted puede revivir las emociones del partido a través de Teleamazonas, desde las 21: 45. La Selección extrañó el dinamismo y la capacidad para marcar de Moisés Caicedo. Pedro Vite y Jordy Alcívar no se dieron abasto para contener los ataques del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino.
Énner Valencia adelantó a la Tricolor, con una excelente jugada individual, tras pase de John Yeboah, a los 23 minutos. El empate llegó a los 71', con un tanto de Folarin Balogun, tras una buena combinación del equipo.
Además de 'Superman', Hernán Galíndez fue decisivo para que la Selección no sufriese una derrota en el partido en Austin.
Ecuador volverá a jugar el martes 14 de octubre. La Selección visitará a México, otro de los anfitriones de la Copa del Mundo. El partido se disputará en el estadio de Guadalajara, desde las 21:30.
10/10/2025
21:31
90' Se jugarán tres minutos de adición
Estados Unidos insiste con buscar la victoria. Ecuador se agrupa para evitar una derrota. Hernán Galíndez es la figura.
10/10/2025
21:24
84' Persiste la hegemonía de Estados Unidos
Leo Campana ocupa el lugar de Énner Valencia. La Selección intenta contener los intentos de Estados Unidos.
10/10/2025
21:10
71' GOOOOOOL de Estados Unidos
Folarin Balogun pone el 1-1 para Estados Unidos. Los locales celebran el empate, con una jugada a fondo, con buenas combinaciones.
10/10/2025
20:58
59' Los mejores momentos de La Tri con el balón
Ecuador adelanta líneas y se ubica en el campo de los estadounidenses. Buena acumulación de pases en terreno contrario.
10/10/2025
20:46
47' Estados Unidos sigue generando peligro
El cuadro norteamericano insiste en presionar en el campo rival. El elenco ecuatoriano vence por 1-0 en Austin. Nilson Angulo entró.
10/10/2025
20:25
45' Galíndez es la figura del partido para Ecuador
El golero ecuatoriano ha salvado al menos cuatro ocasiones claras de Estados Unidos. La Selección gana, pero es menos que el rival.
10/10/2025
20:19
41' Pervis sale de la cancha golpeado
Pervis Estupiñán sale de la cancha con un golpe en el tobillo. Yaimar Medina reemplaza al futbolista del AC Milan.
10/10/2025
20:01
23' GOOOOOOOL de Ecuador
Énner Valencia marca la primera para Ecuador. Espectacular gesto técnico del goleador que ya pone a ganar a la Tricolor.
10/10/2025
19:57
19' Estados Unidos prevalece en el juego
El cuadro local dispone más del esférico y se aproxima con peligro al arco de Hernán Galíndez. Ecuador intenta evitar el sofocón.
10/10/2025
19:46
08' Peligrosa acción de Estados Unidos
Folarin Balogun, de Estados Unidos definió cruzado, pero Hernán Galíndez pudo sacar el remate del atacante rival.
10/10/2025
19:42
05' Remate de Alcívar se fue muy cerca
Primera carga profunda de Ecuador: Jordy Alcívar remató desde dentro del área, pero el balón se fue desviado
10/10/2025
19:38
00' Se inicia el partido en Austin
El partido se inicia en Estados Unidos. Ecuador empieza a presionar desde los primeros segundos al anfitrión.
10/10/2025
19:35
Flip Dujic es el árbitro canadiense del juego
El juez conversa con los capitanes de Ecuador, Alan Franco y de Estados Unidos, Tim Rean.
10/10/2025
19:31
Se entona el Himno Nacional de Ecuador
En el 02 Stadium suena el Himno Nacional de Ecuador. Una nutrida barra ecuatoriana entona la canción patria.
10/10/2025
19:29
Los equipos saltan a la cancha en Austin
Los jugadores de Estados Unidos y Ecuador y los árbitros canadienses del partido saltan a la cancha en Austin, Texas.
Estados Unidos, con el técnico Mauricio Pellegrino presenta este once:
