Ecuador empata con Estados Unidos en un partido amistoso jugado en Austin, este viernes 10

Énner Valencia marcó el gol ante Estados Unidos, en el amistoso jugado en Austin.

Ecuador empata con Estados Unidos, en un amistoso jugado en Austin, el 10 de octubre del 2025. Los tricolores tuvieron problemas para contener a los próximos anfitriones de la Copa del Mundo. El marcador 1-1 es generoso con La Tri.

Usted puede revivir las emociones del partido a través de Teleamazonas, desde las 21: 45. La Selección extrañó el dinamismo y la capacidad para marcar de Moisés Caicedo. Pedro Vite y Jordy Alcívar no se dieron abasto para contener los ataques del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino.

Énner Valencia adelantó a la Tricolor, con una excelente jugada individual, tras pase de John Yeboah, a los 23 minutos. El empate llegó a los 71', con un tanto de Folarin Balogun, tras una buena combinación del equipo.

Además de 'Superman', Hernán Galíndez fue decisivo para que la Selección no sufriese una derrota en el partido en Austin.

Ecuador volverá a jugar el martes 14 de octubre. La Selección visitará a México, otro de los anfitriones de la Copa del Mundo. El partido se disputará en el estadio de Guadalajara, desde las 21:30.

90' Se jugarán tres minutos de adición Estados Unidos insiste con buscar la victoria. Ecuador se agrupa para evitar una derrota. Hernán Galíndez es la figura.

84' Persiste la hegemonía de Estados Unidos Leo Campana ocupa el lugar de Énner Valencia. La Selección intenta contener los intentos de Estados Unidos.

71' GOOOOOOL de Estados Unidos Folarin Balogun pone el 1-1 para Estados Unidos. Los locales celebran el empate, con una jugada a fondo, con buenas combinaciones.

59' Los mejores momentos de La Tri con el balón Ecuador adelanta líneas y se ubica en el campo de los estadounidenses. Buena acumulación de pases en terreno contrario.

47' Estados Unidos sigue generando peligro El cuadro norteamericano insiste en presionar en el campo rival. El elenco ecuatoriano vence por 1-0 en Austin. Nilson Angulo entró.

45' Galíndez es la figura del partido para Ecuador El golero ecuatoriano ha salvado al menos cuatro ocasiones claras de Estados Unidos. La Selección gana, pero es menos que el rival.

41' Pervis sale de la cancha golpeado Pervis Estupiñán sale de la cancha con un golpe en el tobillo. Yaimar Medina reemplaza al futbolista del AC Milan.

23' GOOOOOOOL de Ecuador Énner Valencia marca la primera para Ecuador. Espectacular gesto técnico del goleador que ya pone a ganar a la Tricolor.

19' Estados Unidos prevalece en el juego El cuadro local dispone más del esférico y se aproxima con peligro al arco de Hernán Galíndez. Ecuador intenta evitar el sofocón.

08' Peligrosa acción de Estados Unidos Folarin Balogun, de Estados Unidos definió cruzado, pero Hernán Galíndez pudo sacar el remate del atacante rival.

05' Remate de Alcívar se fue muy cerca Primera carga profunda de Ecuador: Jordy Alcívar remató desde dentro del área, pero el balón se fue desviado

00' Se inicia el partido en Austin El partido se inicia en Estados Unidos. Ecuador empieza a presionar desde los primeros segundos al anfitrión.

Flip Dujic es el árbitro canadiense del juego El juez conversa con los capitanes de Ecuador, Alan Franco y de Estados Unidos, Tim Rean.

Se entona el Himno Nacional de Ecuador En el 02 Stadium suena el Himno Nacional de Ecuador. Una nutrida barra ecuatoriana entona la canción patria.

Los equipos saltan a la cancha en Austin Los jugadores de Estados Unidos y Ecuador y los árbitros canadienses del partido saltan a la cancha en Austin, Texas.

Estados Unidos, con el técnico Mauricio Pellegrino presenta este once: