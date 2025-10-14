La Tricolor empata con México en Guadalajara, en un partido en el que tuvo que sufrir

Postal de la Selección ecuatoriana en el estadio de Guadalajara para enfrentarse a México.

Ecuador empata 1-1 con México en Guadalajara, en la noche del 14 de octubre del 2025. La Tricolor culmina de esta forma la fecha FIFA con dos empates ante dos de los anfitriones del Mundial. Antes, el viernes 10, igualó 1-1 con Estados Unidos, en Austin.

Germán Berterame, a los dos minutos, puso el 1-0 para El Tri, en el primer ataque de México. Sin embargo, la Selección ecuatoriana pudo empatar, de penal, gracias a Jordy Alcívar, a los 20 minutos.

No fue una buena exhibición del cuadro ecuatoriano, que empezó el partido impreciso. El tanto de Alçívar le permitió al equipo asentarse en la cancha y mejorar con el paso de los minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador? La Tricolor se medirá en noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda, el 13 y 18 de noviembre del 2025.

Así te contamos el minuto a minuto

88' John Mercado genera una acción de peligro El futbolista ecuatoriano que milita en Portugal generó una buena acción de media distancia que generó peligro en el arco mexicano.

76' Ecuador intenta controlar el esférico e ir por más La Selección precisa ganar el partido para asegurar el bombo 2 para el sorteo. El duelo es intensamente disputado.

Trifulca en la cancha entre los jugadores Empujones, forcejeos y molestia de los jugadores mexicanos con los ecuatorianos por la amarilla para Erick Sánchez.

Leonardo Campana y Patrik Mercado a la cancha Sebastián Beccacece empieza a mover la banca. Énner Valencia y Pedro Vite dejan sus puestos a Campana y Mercado.

65' Tarjeta amarilla para Yaimar Medina El lateral izquierdo de la Selección recibe la tarjeta amarilla por juego brusco. Ecuador se pone intenso para disputar el balón.

53' Cabezazo de Énner: se aproxima Ecuador Énner Valencia saltó y cabeceó tras un tiro de esquina de Kendry Páez. Su remate fue a las manos de Raúl Rangel.

46' Empieza el segundo tiempo en México Hay una nueva variante en Ecuador: Nilson Angulo, del fútbol belga, reemplaza a Alan Minda. Ecuador y México igualan 1-1.

45+4 Termina el primer tiempo en México Ecuador empata 1-1 con México, en un partido que fue de menos a más para los dirigidos por Sebastián Beccacece.

41' Gran remate de John Yeboah en el arco mexicano Buena jugada individual de John Yeboah. El ofensivo se abrió por la derecha y remató cerca del arco de Raúl Rangel.

35' Ecuador se asienta en la cancha El equipo ecuatoriano mejora la presión. Énner Valencia y John Yeboah lideran la presión en campo del cuadro mexicano.

Primer cambio en Ecuador: sale Ángelo Preciado Kendry Páez entra a la cancha en Guadalajara. Reemplaza a Ángelo Preciado. Un cambio sorpresivo de Sebastián Beccacece.

GOOOOOL de Ecuador Jordy Alcívar, de penal, coloca el 1-1 para la Selección ecuatoriana. Un gol que aporta tranquilidad en Guadalajara.

17' Penal para Ecuador tras revisión de VAR El ataque de Énner Valencia del minuto 13 fue revisado por el VAR. Se dictamina penal para el equipo ecuatoriano.

13' Primer ataque de Ecuador Énner Valencia quedó mano a mano con el golero Raúl Rangel, pero no pudo definir. Primer intento del equipo ecuatoriano.

10' México sigue siendo peligroso Irreconocible Ecuador. El equipo está desajustado entre líneas ante un rival que encuentra fácilmente los espacios.

2' GOOOOOL de México Germán Berterame pone la primera anotación, tras un error en salida del equipo ecuatoriano. El delantero definió a placer.

00' Arranca el partido en Guadalajara Ya se movió la pelota en México. El Tri se enfrenta con Ecuador. La Selección presiona desde los primeros minutos.

Los jugadores se abrazan y se reúnen en campo Los futbolistas de La Tricolor se abrazan y se comprometen a hacer un gran partido. Llega el momento de jugar.

Willian Pacho es el capitán de Ecuador El defensa del París Saint Germain es el capitán de la Tricolor para este partido. A sus 23 años, Willian Pacho es un líder del equipo.

Los equipos se alistan para saltar a la cancha Ecuador y México saltan a la cancha del estadio Akron de Guadalajara. La Tricolor enfrenta su amistoso internacional.

El estadio luce muchos espacios vacíos Ecuador se enfrenta con México en Guadalajara. En el país norteamericano hay descontento con El Tri.

Ecuador presenta esta alineación:

México alinea este once: