La Tricolor empata con México en Guadalajara, en un partido en el que tuvo que sufrir
La Tricolor fue de menos a más en el partido. Jordy Alcívar marcó el tanto ecuatoriano. ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Postal de la Selección ecuatoriana en el estadio de Guadalajara para enfrentarse a México.
14 oct 2025 - 23:28
Ecuador empata 1-1 con México en Guadalajara, en la noche del 14 de octubre del 2025. La Tricolor culmina de esta forma la fecha FIFA con dos empates ante dos de los anfitriones del Mundial. Antes, el viernes 10, igualó 1-1 con Estados Unidos, en Austin.
Germán Berterame, a los dos minutos, puso el 1-0 para El Tri, en el primer ataque de México. Sin embargo, la Selección ecuatoriana pudo empatar, de penal, gracias a Jordy Alcívar, a los 20 minutos.
No fue una buena exhibición del cuadro ecuatoriano, que empezó el partido impreciso. El tanto de Alçívar le permitió al equipo asentarse en la cancha y mejorar con el paso de los minutos.
¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador? La Tricolor se medirá en noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda, el 13 y 18 de noviembre del 2025.
Así te contamos el minuto a minuto
14/10/2025
23:23
88' John Mercado genera una acción de peligro
El futbolista ecuatoriano que milita en Portugal generó una buena acción de media distancia que generó peligro en el arco mexicano.
14/10/2025
23:11
76' Ecuador intenta controlar el esférico e ir por más
La Selección precisa ganar el partido para asegurar el bombo 2 para el sorteo. El duelo es intensamente disputado.
14/10/2025
23:06
Trifulca en la cancha entre los jugadores
Empujones, forcejeos y molestia de los jugadores mexicanos con los ecuatorianos por la amarilla para Erick Sánchez.
14/10/2025
23:02
Leonardo Campana y Patrik Mercado a la cancha
Sebastián Beccacece empieza a mover la banca. Énner Valencia y Pedro Vite dejan sus puestos a Campana y Mercado.
14/10/2025
23:00
65' Tarjeta amarilla para Yaimar Medina
El lateral izquierdo de la Selección recibe la tarjeta amarilla por juego brusco. Ecuador se pone intenso para disputar el balón.
14/10/2025
22:48
53' Cabezazo de Énner: se aproxima Ecuador
Énner Valencia saltó y cabeceó tras un tiro de esquina de Kendry Páez. Su remate fue a las manos de Raúl Rangel.
14/10/2025
22:39
46' Empieza el segundo tiempo en México
Hay una nueva variante en Ecuador: Nilson Angulo, del fútbol belga, reemplaza a Alan Minda. Ecuador y México igualan 1-1.
14/10/2025
22:25
45+4 Termina el primer tiempo en México
Ecuador empata 1-1 con México, en un partido que fue de menos a más para los dirigidos por Sebastián Beccacece.
14/10/2025
22:17
41' Gran remate de John Yeboah en el arco mexicano
Buena jugada individual de John Yeboah. El ofensivo se abrió por la derecha y remató cerca del arco de Raúl Rangel.
14/10/2025
22:11
35' Ecuador se asienta en la cancha
El equipo ecuatoriano mejora la presión. Énner Valencia y John Yeboah lideran la presión en campo del cuadro mexicano.
14/10/2025
22:04
Primer cambio en Ecuador: sale Ángelo Preciado
Kendry Páez entra a la cancha en Guadalajara. Reemplaza a Ángelo Preciado. Un cambio sorpresivo de Sebastián Beccacece.
14/10/2025
21:54
GOOOOOL de Ecuador
Jordy Alcívar, de penal, coloca el 1-1 para la Selección ecuatoriana. Un gol que aporta tranquilidad en Guadalajara.
14/10/2025
21:51
17' Penal para Ecuador tras revisión de VAR
El ataque de Énner Valencia del minuto 13 fue revisado por el VAR. Se dictamina penal para el equipo ecuatoriano.
14/10/2025
21:48
13' Primer ataque de Ecuador
Énner Valencia quedó mano a mano con el golero Raúl Rangel, pero no pudo definir. Primer intento del equipo ecuatoriano.
14/10/2025
21:44
10' México sigue siendo peligroso
Irreconocible Ecuador. El equipo está desajustado entre líneas ante un rival que encuentra fácilmente los espacios.
14/10/2025
21:37
2' GOOOOOL de México
Germán Berterame pone la primera anotación, tras un error en salida del equipo ecuatoriano. El delantero definió a placer.
14/10/2025
21:34
00' Arranca el partido en Guadalajara
Ya se movió la pelota en México. El Tri se enfrenta con Ecuador. La Selección presiona desde los primeros minutos.
14/10/2025
21:32
Los jugadores se abrazan y se reúnen en campo
Los futbolistas de La Tricolor se abrazan y se comprometen a hacer un gran partido. Llega el momento de jugar.
14/10/2025
21:25
Willian Pacho es el capitán de Ecuador
El defensa del París Saint Germain es el capitán de la Tricolor para este partido. A sus 23 años, Willian Pacho es un líder del equipo.
14/10/2025
21:23
Los equipos se alistan para saltar a la cancha
Ecuador y México saltan a la cancha del estadio Akron de Guadalajara. La Tricolor enfrenta su amistoso internacional.
14/10/2025
21:19
El estadio luce muchos espacios vacíos
Ecuador se enfrenta con México en Guadalajara. En el país norteamericano hay descontento con El Tri.
Ecuador presenta esta alineación:
México alinea este once:
