Ecuador se entrena para el amistoso ante Marruecos previo al Mundial

Moisés Caicedo en su arribo a la concentración de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador cumplió un entrenamiento en España este lunes 23 de marzo del 2026 con la mayor parte de los convocados para los amistosos que son parte de la preparación para el Mundial del 2026. El cuerpo técnico de Sebastián Beccacece comenzó el trabajo con una evaluación de cada seleccionado.

Uno de los tricolores que ya se integró al trabajo de la Tri es Moisés Caicedo. El volante, del Chelsea, aún espera conocer sí podrá jugar el primer partido del Mundial o no por la suspensión que pesa sobre él. 'Moi' Espera tener minutos en los duelos del viernes 27 de marzo ante Marruecos y luego el martes 31 de marzo ante Países Bajos.

Beccacece espera por el arribo de jugadores como Piero Hincapié y Enner Valencia para comenzar a definir la alineación. El técnico quiere evaluar a todos y cada uno de los 34 convocados para esta fecha FIFA de preparación. Será una de las últimas reuniones previo a la concentración definitiva previo al Mundial.

Este martes 24 de marzo se espera ya contar con todo el grupo completo y allí se espera que el cuerpo técnico puede realizar un entrenamiento con el grupo completo y ensayar una práctica futbolística. El partido se podrá disfrutar por la señal abierta de Teleamazonas para todo el país.

Lista de jugadores de la Tri convocados para los amistosos

Arqueros: David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.

Defensas: Angelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho.

Mediocampistas: Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite y Yaimar Medina.

Delanteros: Enner Valencia, Jeremy Arévalo, Jhon Mercado, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Elías Legendre.