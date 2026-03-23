Teleamazonas transmitirá el partido amistoso entre Ecuador y Marruecos previo al Mundial

Ecuador se enfrentará a Marruecos el 27 de marzo de 2026 como preparación para el Mundial

La Selección de Ecuador se medirá ante Marruecos en un partido amistoso que servirá como parte de su preparación para el Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso deportivo está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 y se disputará en Madrid, España.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Teleamazonas, canal oficial del Mundial 2026 en Ecuador, que llevará las incidencias del cotejo en diferido a partir de las 17:30 para todo el territorio nacional.

Posteriormente, la Tri se enfrentará a Países Bajos el martes 31 de marzo en el Philips Stadion de Eindhoven, a las 13:45.

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El pasado viernes 20 de marzo de 2026, el entrenador de La Tri, Sebastián Beccacece, convocó a 34 futbolistas para los dos cotejos amistosos.

En la lista están Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia. Este último es considerado el goleador histórico de la Selección de Ecuador, pues ha marcado 47 goles en 100 partidos.

Lista de jugadores de la Tri convocados para los amistosos